Flamengo deve vender zagueiro Iago para clube dos EUA

Jogador chegou a receber sondagens de clubes europeus e da Arábia, mas tende a ser negociado para o Orlando City

O Flamengo deve negociar mais um jogador nesta janela de transferências. Desta vez, o zagueiro Iago, de 20 anos, pode vestir a camisa do Orlando City, dos Estados Unidos. Os clubes, aliás, estão em conversas para finalizar a negociação. O diretor de futebol, José Boto, aguarda apenas o aval do presidente Bap para concretizar o negócio. A informação inicial é do “ge”.

Iago tem contrato até o final da temporada. O zagueiro, aliás, bateu a idade do sub-20 e virou fixo na equipe de Filipe Luís no meio de 2025, mas não conseguiu ter oportunidades por conta zaga sólida formada por Léo Ortiz, Pereira, Danilo e agora o recém-contratado Vitão.