Flamengo deve vender zagueiro Iago para clube dos EUA

Jogador chegou a receber sondagens de clubes europeus e da Arábia, mas tende a ser negociado para o Orlando City
O Flamengo deve negociar mais um jogador nesta janela de transferências. Desta vez, o zagueiro Iago, de 20 anos, pode vestir a camisa do Orlando City, dos Estados Unidos. Os clubes, aliás, estão em conversas para finalizar a negociação. O diretor de futebol, José Boto, aguarda apenas o aval do presidente Bap para concretizar o negócio. A informação inicial é do “ge”.

Iago tem contrato até o final da temporada. O zagueiro, aliás, bateu a idade do sub-20 e virou fixo na equipe de Filipe Luís no meio de 2025, mas não conseguiu ter oportunidades por conta zaga sólida formada por Léo Ortiz, Pereira, Danilo e agora o recém-contratado Vitão.

O jogador, aliás, despertou interesses de clubes do Brasil e de fora do país. Ele tinha sondagens do mercado europeu e também da Arábia Saudita. No entanto, ele deve seguir rumo ao futebol norte-americano.

O defensor foi uma das principais lideranças das categorias de base. Ele soma conquistas expressivas como o bicampeonato da Copa Intercontinental Sub-20 (2024 e 2025), o bicampeonato da Libertadores Sub-20 (2024 e 2025) e o título do Sul-Americano Sub-20 de 2025 com a Seleção Brasileira.

No profissional, mesmo com poucas oportunidades, já soma títulos importantes, como duas Copas do Brasil (2022 e 2024), os Campeonatos Cariocas de 2024 e 2025, além do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2025.

