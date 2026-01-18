Endrick joga bem e Lyon vence Brest no Campeonato Francês

Endrick joga bem e Lyon vence Brest no Campeonato FrancêsJovem atacante deu assistência para Abner Vinícius marcar um dos gols da partida
Com boa atuação de Endrick, o Lyon venceu o Brest por 2 a 1, neste domingo (18), no Parc Olympique Lyonnais, pela 18ª rodada do Campeonato Francês. Afinal, o camisa 9 participou bem da partida, construiu jogadas perigosas e deu assistência para Abner Vinícius marcar um dos gols do jogo — Pavel Sulc fez o primeiro dos donos da casa, enquanto Junior Dina Ebimbe descontou.
O Lyon começou melhor, tendo mais volume e criando as melhores oportunidades. A situação do Brest piorou aos 19 minutos, quando Romain Del Castillo recebeu cartão vermelho direto. Dessa forma, os donos da casa aproveitaram a superioridade numérica para abrir o placar, aos 41 minutos, com Pavel Sulc.
Um dos destaques do jogo, Endrick criou a maioria das grandes chances do Lyon. Dos pés do camisa 9, saiu a jogada do gol de Abner Vinícius, que acertou uma linda finalização de fora da área. O atacante emprestado pelo Real Madrid, aliás, protagonizou belas jogadas individuais na etapa final e, por pouco, não deixou o seu gol.
Na etapa final, o Lyon controlou as ações durante quase todo o tempo. Quase. Afinal, o Brest descontou na reta final com Junior Dina Ebimbe e quase empatou nos acréscimos. Apesar do susto, a festa foi do Lyon, que somou três pontos importantíssimos para assumir a quarta colocação do Campeonato Francês, com 33 pontos.
