Dorival destaca entrega do Corinthians: “Seria injusta a derrota”

O técnico Dorival Júnior gostou da postura e do comprometimento do time no empate do Corinthians com o São Paulo, neste domingo (18), em Itaquera, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Em coletiva de imprensa, o treinador valorizou o volume de jogo e salientou que uma derrota seria injusta pela diferenla das equipes em campo. “Fiquei satisfeito. Eu vi meu time lutando até o ultimo minuto. Eu acho que é isso que nós queremos, uma entrega total em busca do resultado. Quando as coisas não acontecem tecnicamente, você tem que improvisar e encontrar caminhos. Foi isso que o Corinthians fez. Trabalhou até o último minuto para mudar a partida. Seria injusta a derrota. Isso aconteceu no ano passado, no único momento que dávamos chance pro adversário acabava saindo o gol. É isso que precisamos nos atentar, não pode se tornar um fato recorrente. A equipe poderia ter coisas melhores. Mas fico muito satisfeito, vi uma equipe que se entregou do primeiro ao último minuto”, declarou.

Dorival, aliás, também fez uma análise do segundo tempo. Ele, portanto, destacou a forma como o São Paulo se defendeu durante toda a partida final do jogo.

“O problema todo é que o São Paulo se comportou de outra forma no segundo tempo. Corinthians não deu espaços, não passaram da linha do meio. Em razão disso nós tivemos dificuldades em infiltrações. É uma equipe com qualidade, com jogadores técnicos. Foi uma equipe que se defendeu muito bem no último terço. Pra mim, nossas dificuldades foram geradas em razão ao posicionamento que o São Paulo adotou na segunda etapa”, disse. Clássico contra o Santos Com o resultado, o Corinthians vai a quatro pontos e fica no sétima lugar do Estadual, dentro da zona de classificação para as quartas de final. Agora, o time, portanto, faz clássico contra o Santos, na quinta (22), às 19h30 na Vila Belmiro. “O Corinthians foi a única equipe que pegou três clássicos na mesma semana. É uma coisa impressionante. Nós não temos outro caminho, ninguém faz milagre, não tem como fazer. É uma equipe que ainda está buscando uma recuperação física. Disputamos finais até 20 dias atrás. É impossível manter uma regularidade. Nós vamos ter dificuldades, podem ter certeza. Estamos fazendo de tudo para minimizar todos esses problemas que eventualmente teremos. Inclusive com mudanças no grupo, alternando jogadores. Se não vamos correr risco de perder jogadores para o departamento médico”, comentou Dorival.

Mais de Dorival: Memphis: “Está totalmente descartado na quinta-feira. Continuamos buscando uma opção que se encaixe, aquele que der uma resposta mais positiva vai ter mais oportunidades. Temos que encontrar dentro do nosso grupo uma opção imediata”. Reforços: “Me desculpa, mas não falo sobre posições. Mas gostaria de ter outros elementos para ter condições de fazer um campeonato mais regular do que no ano anterior”. Pedro Raul: “É a função dele, é um jogador que entra com condições de ser um definidor. De servir também. Pesamos um pouco mais a área do São Paulo. Eu acho que a equipe produziu para poder sair com resultado melhor, mas fico feliz também que essa recuperação tenha vindo com espírito que nós voltamos a resgatar daquele Corinthians lutador e brigador”.