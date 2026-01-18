Diniz admite partida ruim do Vasco: “Ficou devendo”

Para o treinador, o Vasco foi melhor no segundo tempo, mas, ainda assim, “ficou devendo” perante seu torcedor.

O técnico Fernando Diniz foi sincero ao analisar o fraco empate do Vasco em 0 a 0 com o Nova Iguaçu , neste domingo (18/1), em São Januário. Apesar de salientar que era o time reserva (apenas Léo Jardim de titular), Diniz admitiu que era para sua equipe atuar melhor.

“A falta de entrosamento já estava computada, mas pelo que a gente vinha treinando, a gente podia ter jogado melhor, principalmente no primeiro tempo. Acho que ficou devendo, mesmo com o desentrosamento, ser mais agudo, mais insistente. O começo do jogo estava marcando muito bem, mas faltou organização. O segundo tempo eu já gostei mais. Eu acho que, como em todos os fatores positivos, acho que alguns jogadores fizeram uma boa partida”, disse.

Diniz analisa estreia dos reforços no Vasco

Diniz, então, analisou os dois reforços, que foram os estreantes da noite na Colina Histórica: o zagueiro Saldívia e o ponta Rojas. Para o treinador, é normal que eles não tenham atuado tão bem já que não entravam em campo há muitos meses e tiveram pouco tempo com ele.

“Eu acho que o Saldívia, principalmente Rojas, não iam aguentar muita minutagem. A falta dos treinamentos… Eles se colocaram à disposição, o que é algo bastante positivo. Ele estão, sei lá, há uns dois meses sem jogar, pegaram aí quatro, cinco dias com o time e jogaram. Mas alguns jogadores já estavam aqui há mais tempo, a gente tinha que ter feito uma partida melhor”, analisou.