Decisivo, Leleti celebra bicampeonato da Kings League Nations: ”A gente acreditava”

Autor de dois gols contra o Chile, atacante exalta união do grupo, força da torcida e emoção de conquistar o título mundial em casa / Crédito: Jogada 10

O Allianz Parque foi palco de uma noite inesquecível para Leleti. Neste sábado (17/1), o atacante foi um dos grandes protagonistas da vitória do Brasil por 6 a 2 sobre o Chile, resultado que garantiu o bicampeonato da Kings League Nations. Autor de dois gols na decisão, ele ainda acabou sendo eleito o melhor jogador da final, coroando uma atuação decisiva diante de quase 40 mil torcedores. Após o apito final, Leleti conversou com o J10 e destacou a gratidão, a emoção de representar a Seleção Brasileira em casa e a importância das oportunidades recebidas ao longo da competição.

“Só tenho a agradecer a Deus. Por tudo que ele tem feito na nossa vida, por nossa saúde, a gente tá correndo atrás do nosso sonho. Eu falei ali que muita gente queria estar aqui no nosso lugar, vivendo esse momento especial aqui com a seleção, pô, um estádio com 40, quase 40 mil pessoas. O Ronaldo falou aí na entrevista que ele não teve a oportunidade de defender a seleção no Brasil. Então a gente é honrado, a gente agradece. Então esse título é nosso, é da torcida”, afirmou.