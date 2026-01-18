Danielzinho lamenta gol sofrido e cita postura do São Paulo no 2° tempo

Danielzinho lamenta gol sofrido e cita postura do São Paulo no 2° tempoMeia também valoriza o ponto conquistado no Campeonato Paulista no empate com o Corinthians, na Neo Química Arena
O São Paulo saiu com gosto amargo da Neo Química Arena. Neste domingo (18), o time tricolor sustentou uma vantagem até os acréscimos, quando Breno Bidon buscou o empate para o Corinthians, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Apesar da frustração, o meio-campista Danielzinho valorizou o resultado obtido no clássico.
“Fica uma sensação de que a gente poderia ter segurado essa vitória. No segundo tempo a gente se defendeu mais, não conseguiu jogar. Infelizmente não fomos agressivos na última bola, e os caras fizeram o gol. É levantar a cabeça, um ponto aqui não é ruim”, disse, em entrevista à “TNT”.
Danielzinho, aliás, fez o cruzamento certeiro para o gol de Tapia, responsável por abrir o placar ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o São Paulo se segurou até os acréscimos, quando, em jogada trabalhada, Bidon empatou o jogo.
Com o resultado, o São Paulo, portanto, chegou aos quatro pontos, em três jogos, e permanece fora da zona de classificação para as quartas de final do Paulistão de 2026. Agora, o Tricolor, assim, encara a Portuguesa, na quarta-feira, às 19h30, no Morumbis.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.