Cruzeiro vence Guanabara e vai à semifinal da Copinha

Cruzeiro vence Guanabara e vai à semifinal da CopinhaRaposa conquista vitória sem sustos e sonha com vaga na final
O Cruzeiro está na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Afinal, a Raposa confirmou o favoritismo e venceu o Guanabara City por 3 a 0, neste domingo (18), em São Carlos, pelas quartas de final da competição. O zagueiro Kaiquy Luiz, o meia Rhuan Gabriel e o atacante Fernando, que já teve chance no profissional, marcaram os gols da partida.
Com a vitória, o Cruzeiro garantiu vaga na semifinal e terá pela frente o Grêmio, na próxima quarta-feira (21), em horário a definir. Afinal, o Tricolor eliminou o Ceará após vencer por 3 a 0, também neste domingo (18), em Zezinho Magalhães, em Jaú. Assim como a Raposa, o time gaúcho ainda não perdeu na Copinha. O jogo, aliás, vale vaga na final da competição.
O Cruzeiro dominou as ações desde o início. Assim, a Raposa quase abriu o placar aos três minutos, mas o goleiro Samuel brilhou e defendeu o chute de Rhuan Gabriel. Contudo, de tanto insistir, o time mineiro conseguiu abrir o marcador aos 18 minutos, quando Kaiquy Luiz ficou com a sobra na área após cobrança de escanteio e estufou as redes.
Na etapa final, o Cruzeiro ampliou logo aos oito minutos, com Rhuan Gabriel. O gol deu mais tranquilidade para o time celeste, que aproveitou o desespero do adversário para explorar os espaços. Assim, Fernando fez o terceiro após receber na área, passar pelo goleiro Samuel e decretar a vitória da Raposa.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.