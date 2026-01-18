Crespo elogia atuação do São Paulo em clássico e vê clube unido após crise

Crespo elogia atuação do São Paulo em clássico e vê clube unido após criseTreinador admite frustração pelo gol do Corinthians sofrido no fim do clássico e fala sobre a queda do presidente Julio Casares
Com um gol sofrido aos 45 minutos do segundo tempo, o São Paulo amargou o empate com Corinthians neste domingo (18), na Neo Química Arena, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Apesar do empate frustrante, o técnico Hernán Crespo elogiou a atuação do Tricolor, que foi ao campo com um outro esquema tático.
“Acho que o time estava muito bem, compacto. Não é fácil jogar este tipo de jogo, neste momento da temporada. É um empate frustrante, realmente faltou pouco. Mas, estou contente com o time, com a atitude, com tudo que o time demonstrou. Um triunfo aqui seria especial, a gente merecia, mas infelizmente não aconteceu”, ponderou Crespo.
“Era o momento em que devíamos tentar outras coisas. O mais importante era que os jogadores estivessem confortáveis em campo. Gostei do esquema. Tivemos a bola, criamos. Faltou a parte final, talvez um pouco de perna”, afirmou.
Com o resultado, o São Paulo, portanto, chegou aos quatro pontos, em três jogos, e permanece fora da zona de classificação para as quartas de final do Paulistão de 2026. Agora, o Tricolor, assim, encara a Portuguesa, na quarta-feira, às 19h30, no Morumbis.
Crise política
Crespo também aproveitou a coletiva para falar sobre o momento político conturbado do São Paulo, com o processo de impeachment de Julio Casares.
“Ganhou a democracia. Simples como simples. São Paulo está unido, forte. A ideia é estarmos todos alinhados. Ganhou a democracia. Agora é o momento de continuar assim, de construir. De estar alinhados, unidos. É isso”, discursou o treinador são-paulino.
“Acho que, em termos gerais, a gente precisa de tranquilidade. Agora, o ambiente está mais tranquilo. Neste tipo de jogo, quando mostramos que estamos unidos, é o mais importante. O caminho é este, o grupo está alinhado. Acho que agora, a diretoria é quem precisa ganhar credibilidade. Temos que nos manter focados no que fazer. Precisamos de reforços, acho que o elenco tem poucas peças para o restante da temporada. Espero que a política não se meta outra vez no nosso grupo. Que o futebol seja o centro do projeto”, afirmou Crespo.
Mais de Hernán Crespo:
Lucas: “Ele merece a minha paciência. A sua trajetória, tudo o que ele significa. Faz tempo que ele tem esses problemas. Falo igual para o Calleri. Eles merecem a minha paciência. Esperar. Antes ou depois todo mundo vai ver o verdadeiro Calleri, o verdadeiro Lucas”.
Próximos jogos: “Faz parte. Antes ficaram todos e nós saímos (risos). Temos de esperar que as peças sejam colocadas em seu lugar. Neste momento a coisa mais importante é que a comissão e os atletas estão fechadinhos, todo mundo. Tentar dar tranquilidade. Eles para nós e nós para eles, fazer as coisas justas, que o São Paulo merece”.
Momento pode piorar: “Pior? Espero que não. Que não aconteça nunca mais, para não repetir. Porque, como falei sempre, o São Paulo é maior que todos juntos. Agradecer a vocês pelas coberturas que fizeram. Agradecer a vocês, pela cobertura, à torcida, os atletas, todos fechadinhos. Para tentar colocar o São Paulo na frente”.
O que falta?: “Em termos gerais, um pouco de tranquilidade a gente precisa. Neste momento o ambiente está mais calmo, então temos espaço também para construir. Neste tipo de jogos, quando demonstramos que estamos unidos, que acreditamos, que lutamos, que brigamos, depois os resultados aparecem mais rápidos. Mas a linha é essa”.
