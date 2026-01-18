Crespo elogia atuação do São Paulo em clássico e vê clube unido após crise

Treinador admite frustração pelo gol do Corinthians sofrido no fim do clássico e fala sobre a queda do presidente Julio Casares / Crédito: Jogada 10

Com um gol sofrido aos 45 minutos do segundo tempo, o São Paulo amargou o empate com Corinthians neste domingo (18), na Neo Química Arena, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Apesar do empate frustrante, o técnico Hernán Crespo elogiou a atuação do Tricolor, que foi ao campo com um outro esquema tático. “Acho que o time estava muito bem, compacto. Não é fácil jogar este tipo de jogo, neste momento da temporada. É um empate frustrante, realmente faltou pouco. Mas, estou contente com o time, com a atitude, com tudo que o time demonstrou. Um triunfo aqui seria especial, a gente merecia, mas infelizmente não aconteceu”, ponderou Crespo.

“Era o momento em que devíamos tentar outras coisas. O mais importante era que os jogadores estivessem confortáveis em campo. Gostei do esquema. Tivemos a bola, criamos. Faltou a parte final, talvez um pouco de perna”, afirmou.

Com o resultado, o São Paulo, portanto, chegou aos quatro pontos, em três jogos, e permanece fora da zona de classificação para as quartas de final do Paulistão de 2026. Agora, o Tricolor, assim, encara a Portuguesa, na quarta-feira, às 19h30, no Morumbis. Crise política Crespo também aproveitou a coletiva para falar sobre o momento político conturbado do São Paulo, com o processo de impeachment de Julio Casares. “Ganhou a democracia. Simples como simples. São Paulo está unido, forte. A ideia é estarmos todos alinhados. Ganhou a democracia. Agora é o momento de continuar assim, de construir. De estar alinhados, unidos. É isso”, discursou o treinador são-paulino.

“Acho que, em termos gerais, a gente precisa de tranquilidade. Agora, o ambiente está mais tranquilo. Neste tipo de jogo, quando mostramos que estamos unidos, é o mais importante. O caminho é este, o grupo está alinhado. Acho que agora, a diretoria é quem precisa ganhar credibilidade. Temos que nos manter focados no que fazer. Precisamos de reforços, acho que o elenco tem poucas peças para o restante da temporada. Espero que a política não se meta outra vez no nosso grupo. Que o futebol seja o centro do projeto”, afirmou Crespo. Mais de Hernán Crespo: Lucas: “Ele merece a minha paciência. A sua trajetória, tudo o que ele significa. Faz tempo que ele tem esses problemas. Falo igual para o Calleri. Eles merecem a minha paciência. Esperar. Antes ou depois todo mundo vai ver o verdadeiro Calleri, o verdadeiro Lucas”. Próximos jogos: “Faz parte. Antes ficaram todos e nós saímos (risos). Temos de esperar que as peças sejam colocadas em seu lugar. Neste momento a coisa mais importante é que a comissão e os atletas estão fechadinhos, todo mundo. Tentar dar tranquilidade. Eles para nós e nós para eles, fazer as coisas justas, que o São Paulo merece”.