Crespo abre o jogo sobre saída de Alisson do São Paulo

“Ninguém (do Corinthians). Se Alisson tem a possibilidade de sair, não é um problema. Todo mundo que não está contente com a situação, vamos ajudar. Ajudamos Jandrei, jogadores que não estão cômodos. No São Paulo, tem de estar bem”, afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

O técnico Hernan Crespo, do São Paulo, admitiu a provável saída de Alisson para o Corinthians. Após o empate por 1 a 1 com o rival paulista, neste domingo (18) , na Neo Química Arena, o comandante tricolor disse que quer ajudar o meia na negociação. No entanto, ele fez questão de ressaltar que não deseja nenhum jogador do Timão.

“Quando a cabeça não está dentro do São Paulo, a ideia é ajudar para sair. Se vem para o Corinthians não é um problema meu, é uma escolha dele. Do Corinthians, não preciso ninguém”, acrescentou, ao ser questionado sobre uma possível troca envolvendo o jogador com o Timão.

Posição de Dorival Jr

Aos 32 anos, Alisson ficou fora dos dois últimos jogos do São Paulo justamente por estar envolvido em negociações com o rival. O técnico do Corinthians, Dorival Júnior, é fã do futebol do jogador e quer o reforço em seu plantel o quanto antes. Em coletiva, o treinador, aliás, negou que tenha oferecido jogadores ao Tricolor.

“Muitos vieram falar que eu havia disponibilizado Carrillo e Martinez para uma possível troca. É uma mentira muito grande. Eu não disponibilizei nenhum atleta para trocar. Gosto, sim, do Alisson, mas quero deixar bem claro que não disponibilizei nenhum profissional do Corinthians. Até porque eu preciso de reforços, e não perder jogadores no caminho. Um segundo detalhe é que essa situação que aconteceu com o Martínez, ele tem que buscar uma recuperação dentro do nosso grupo para ter confiança para poder retornar dentro de sua melhor condição”, resumiu Dorival.

As tratativas entre os clubes seguem em andamento. Assim, a negociação pode acontecer de diversas maneiras: troca de jogadores, venda ou empréstimo com compra fixada. Alisson, de 32 anos, tem apreço pelo São Paulo, mas viu seu espaço diminuiu com a chegada de Hernán Crespo, no ano passado.