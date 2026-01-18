Com um a menos, Botafogo perde forças e cai para o Sampaio

Mais Tradicional deve ter, enfim, os principais jogadores no próximo compromisso, pelo Campeonato Carioca / Crédito: Jogada 10

O sub-20 do Botafogo não repetiu o desempenho da estreia e perdeu para o Sampaio Corrêa por 2 a 1, de virada, neste domingo (19), no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema (RJ), pela rodada 2 desta edição do Campeonato Carioca. O Glorioso, agora, deve ter o elenco principal no compromisso contra o Volta Redonda, na quarta (21), às 19h, no Estádio Nilton Santos. Com o resultado, o Alvinegro segue na segunda colocação do Grupo B, com três pontos. O Sampaio é o quinto lugar do A, com o mesmo número.

Com um a menos, complica O Botafogo saiu na frente rápido. Aos seis minutos, uma inversão. Izaque, que seria o “9”, colocou cruzado para Toledo, o “7”, completar. Na teoria, o gol deveria deixar o Glorioso mais confortável na partida. Mas não foi o que aconteceu. Imprudente, Rogerinho foi expulso, deixando o Mais Tradicional com dez. O Sampaio apertou até chegar ao gol do empate. Andrade, aproveitando falha da zaga alvinegra, venceu, enfim, Raul. O Alvinegro celebrou o apito final, pois viu o adversário muito perto da virada.