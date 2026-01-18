Com um a menos, Botafogo perde forças e cai para o Sampaio

Com um a menos, Botafogo perde forças e cai para o SampaioMais Tradicional deve ter, enfim, os principais jogadores no próximo compromisso, pelo Campeonato Carioca
O sub-20 do Botafogo não repetiu o desempenho da estreia e perdeu para o Sampaio Corrêa por 2 a 1, de virada, neste domingo (19), no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema (RJ), pela rodada 2 desta edição do Campeonato Carioca. O Glorioso, agora, deve ter o elenco principal no compromisso contra o Volta Redonda, na quarta (21), às 19h, no Estádio Nilton Santos.
Com o resultado, o Alvinegro segue na segunda colocação do Grupo B, com três pontos. O Sampaio é o quinto lugar do A, com o mesmo número.
Com um a menos, complica
O Botafogo saiu na frente rápido. Aos seis minutos, uma inversão. Izaque, que seria o “9”, colocou cruzado para Toledo, o “7”, completar. Na teoria, o gol deveria deixar o Glorioso mais confortável na partida. Mas não foi o que aconteceu. Imprudente, Rogerinho foi expulso, deixando o Mais Tradicional com dez. O Sampaio apertou até chegar ao gol do empate. Andrade, aproveitando falha da zaga alvinegra, venceu, enfim, Raul. O Alvinegro celebrou o apito final, pois viu o adversário muito perto da virada.
Marretada no Botafogo
O segundo tempo recomeçou da mesma forma que a etapa anterior. Sampaio em cima. E o Botafogo não ofereceu resistência. Após confusão na área, o time alvinegro teve diversas chances para rechaçar o perigo. Mas se complicou até Marreta perder a paciência e chutar para o gol. A virada anunciada. O Glorioso, desorganizado e em desvantagem, não teve forças para apresentar uma resposta convincente. Ficou, então, sem opções.
SAMPAIO CORRÊA 2×1 BOTAFOGO
Campeonato Carioca – Rodada 2
Local: Estádio Lourival Gomes, em Saquarema (RJ)
Data e hora: 18/01/2026, às 20h30 (horário de Brasília)
Gols: Toledo, 6’/1ºT (0-1), Andrade, 39’/1ºT (1-1); Marreta, 8’/2ºT (2-1)
SAMPAIO CORRÊA: Zé Carlos, Carvalho (Brayan, 42’/2ºT), Daniel, Marreta e Guilherme; Pablo (Magno, 27’/2ºT), Alexandre (Marcelinho, 42’/2ºT) e Andrade (Elias, 27’/2ºT); Octávio, Iacovelli e Potiguar (Gama, 15’/2ºT). Técnico: Luciano Quadros
BOTAFOGO: Raul, Rogerinho, Danillo, Justino e Abdias; Valim, Marquinhos e Januário (Camilo, Intervalo); Toledo (Fortunato, Intervalo), Valle (Alves, 26’/2ºT) e Izaque (Matheusinho, 15’/2ºT). Técnico: Rodrigo Bellão
Árbitro: Júlio César de Oliveira
Auxiliares: Carlos Henrique Cardoso de Souza e Danilo Oliveira da Silva
VAR: Rodrigo Carvalho de Miranda
Cartão Amarelo: Pablo, Alexandre, Daniel, Octávio (SAM), Bellão, Raul, Justino, Valle e Camilo (BOT)
Cartão Vermelho: Rogerinho, 23’/1ºT (BOT)
