Com reservas, Vasco joga mal e só empata com o Nova Iguaçu

No adeus a Vegetti, em homenagem antes do jogo, Cruz-Maltino sofre para criar jogadas e quase sai derrotado de São Januário: 0 a 0 / Crédito: Jogada 10

Com direito a despedida de Pablo Vegetti antes de a bola rolar, o Vasco – com reservas – ficou no 0 a 0 com o Nova Iguaçu, em São Januário, neste domingo (18/1). Com apenas Léo Jardim como titular, a equipe não conseguiu criar o suficiente, empatando em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Houve tempo também para a estreia dos dois reforços do clube até aqui: Saldívia e Rojas. Com o empate, o Gigante da Colina fica em segundo no Grupo A, com quatro pontos em dois jogos. Agora, a expectativa é pela volta do time titular para o Clássico dos Milhões, contra o Flamengo, na próxima rodada. Já o Nova Iguaçu assume a liderança do Grupo B, ainda que o Botafogo (segundo lugar) ainda jogue. São quatro pontos para a Laranja Mecânica.

Primeiro tempo Jogando com um time completamente reserva, os jogadores do Vasco demonstraram falta de entrosamento, errando lances fáceis e irritando sua torcida ao longo do primeiro tempo. O zagueiro Salvídia, estreante, errou em três momentos da etapa inicial, sendo duas nos cinco primeiros minutos, aliás. Matheus França, ganhando nova chance como titular, foi um dos destaques negativos, apesar de realizar o único chute a gol do Vasco nesta primeira metade de jogo.

Outro que ouviu bastante dos torcedores foi o lateral-esquerdo Victor Luís, que errou demais. Garré tentava ser voluntarioso, mas a equipe não ajudava. Enquanto isso, o Nova Iguaçu se “engraçava”, começando a gostar do jogo. Não à toa, Xandinho acertou o pé da trave em chute perigoso da entrada da área. Léo Jardim, aliás, ainda precisou realizar duas intervenções (uma difícil) para evitar o pior em São Januário. LEIA MAIS: Corinthians arranca empate no fim com São Paulo pelo Paulistão Segundo tempo Irritado com seu time, Fernando Diniz voltou da etapa final, dessa forma, com três mudanças. Assim, Lucas Freitas, que se machucou no último lance do primeiro tempo, deu lugar a JP. Com tal alteração, Hugo Moura voltou a jogar como zagueiro. O suíço Maxime Dominguez e o colombiano Andrés Gómez também foram a campo, com Garré e Matheus França saindo. Em seu primeiro lance, aliás, Maxime cruzou perfeitamente na cabeça de David, que obrigou Mota a fazer sua primeira grande defesa no jogo, logo aos 2′.

Em saída ruim do Nova Iguaçu, o Vasco voltou a assustar. GB acionou Gómez, que cortou para a direita e chutou de fora da área. Mota, de mão trocada, mandou para escanteio. Do outro lado, porém, Léo Jardim também precisou trabalhar para evitar o 1 a 0 para os visitantes em ótimo contra-ataque, finalizado por Lucas Cruz, da meia-lua, aos 26′. Diniz, então, foi para a cartada final: colocou o jovem João Vitor Fonseca, de 20 anos, para realizar sua estreia, mas nada dava certo para o Cruz-Maltino. No fim, um justo 0 a 0 na Colina Histórica. Próximos passos Como dito, o Vasco volta a campo para enfrentar o Flamengo, no primeiro clássico do Campeonato Carioca. Será na quarta-feira (21/1), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Taça Guanabara. Já o Nova Iguaçu só atua na quinta (22/1), contra o Fluminense, também pela #3. Tal duelo também ocorre às 21h30. VASCO 0 x 0 NOVA IGUAÇU Campeonato Carioca 2026 – 2ª rodada

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 18/1/2026 (domingo), às 18h (de Brasília)

Público Presente: 15.380

Renda: R$598.000,00

Gols: –

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas (JP, intervalo) e Victor Luís (João Vitor Fonseca, 34’/2ºT); Hugo Moura, Tchê Tchê, Garré (Andrés Gómez, intervalo), Matheus França (Maxime Dominguez, intervalo) e David (Rojas, 20’/2ºT); GB. Técnico: Fernando Diniz.

NOVA IGUAÇU: Mota; Davi, Wender, Yan (Augusto, 37’/2ºT) e Sidney; Jorge Pedra (Pedro Thomaz, 15’/2ºT), Léo Rafael e Rickelme (Thomasel, 15’/2ºT); Lucas Cruz (Iago Lacerda, 30’/2ºT), Xandinho e Vini Charopem (Léo David, intervalo). Técnico: Carlos Vitor.

Árbitro: Júlio César de Oliveira (RJ)

Assistentes: Danilo Oliveira da Silva (RJ) e Marcus Vinicius Machado Araújo Brandão (RJ)

VAR: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Cartões Amarelos: Andrés Gómez (VAS); Xandinho, Léo Rafael, Thomasel (POR)