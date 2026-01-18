Castro: “Não podemos ficar eufóricos quando ganhamos neste momento da temporada”Grêmio do treinador português goleou o São Luiz, neste sábado, na Arena, pela rodada 3 do Campeonato Gaúcho
Treinador do Grêmio, Luís Castro se preocupou em não deixar que a euforia tomasse conta do elenco por conta da goleada sobre o São Luiz por 5 a 0, neste sábado (17), na Arena, pela rodada 3 do Campeonato Gaúcho. O treinador português pediu, assim, sabedoria e boa leitura do momento após o score dilatado.
“Não podemos ficar eufóricos quando ganhamos neste momento da temporada e nem deprimidos como com o jogo passado (derrota para o São José). É momento de muito trabalho, com objetivo claro de ter ganhos em função do que fazemos. Devemos perceber o que esteve bom e ruim. Apesar do resultado, tivemos coisas ruins. E temos que corrigir, pois estamos com o Brasileiro à porta”, afirmou.
Castro, por exemplo, mencionou que Tiaguinho e Arthur recuavam muito próximo à linha onde estavam Rocha, Martins e Wagner Leonardo na hora da saída de bola. Em contrapartida, ele não deixou de tecer os devidos elogios ao escrete tricolor.
“Gostei muito da primeira parte da equipe. Foi uma atuação agradável”, definiu o português.
O Tricolor, com o resultado, ficou na liderança do Grupo B do Gaúcho. Se o Caxias não vencer o Guarany de Bagé, o Tricolor termina a jornada na ponta. Os dois times se enfrentam neste domingo (18), às 16h, em Caxias do Sul.
