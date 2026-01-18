Castro: “Não podemos ficar eufóricos quando ganhamos neste momento da temporada”

Treinador do Grêmio, Luís Castro se preocupou em não deixar que a euforia tomasse conta do elenco por conta da goleada sobre o São Luiz por 5 a 0, neste sábado (17), na Arena, pela rodada 3 do Campeonato Gaúcho. O treinador português pediu, assim, sabedoria e boa leitura do momento após o score dilatado.

“Não podemos ficar eufóricos quando ganhamos neste momento da temporada e nem deprimidos como com o jogo passado (derrota para o São José). É momento de muito trabalho, com objetivo claro de ter ganhos em função do que fazemos. Devemos perceber o que esteve bom e ruim. Apesar do resultado, tivemos coisas ruins. E temos que corrigir, pois estamos com o Brasileiro à porta”, afirmou.