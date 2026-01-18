Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brazão mede as palavras após empate frustrante do Santos

Brazão mede as palavras após empate frustrante do Santos

Arqueiro pega pênalti, mas vê time levar gol de empate aos 45+6' da etapa final, ou seja; no último lance da partida
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O goleiro Gabriel Brazão usou de sinceridade para analisar o frustrante empate do Santos em 1 a 1 com o Guarani, neste domingo (18/1), em Campinas. Após sofrer gol no último lance da partida, o arqueiro buscou segurar as palavras, irritado com o tropeço no fim.

Brazão, aliás, fez diversas defesas importantes ao longo do jogo, incluindo um pênalti. No fim, após cobrança de escanteio, a zaga dormiu e o Guarani empatou com cabeceio de Kewen. O goleiro, então, reprovou a partida santista.

LEIA MAIS: Corinthians arranca empate no fim com São Paulo pelo Paulistão

“Olha, eu tenho que até pensar nas palavras para não falar bobagem aqui, sabe? Um jogo muito abaixo, muito abaixo. Eu acho que o empate foi justo pelo que a gente criou e pelo que o Guarani criou. Mas a gente não pode jogar da forma que jogamos. Eu acho que a gente precisa de muito mais. Agora a gente tem um clássico em casa e a gente tem que conseguir a vitória”, afirmou à reportagem da TV Record na saída do gramado.

O clássico a qual Brazão se refere é contra o Corinthians, na quinta-feira (22/1), no retorno do Santos à Vila Belmiro. O duelo vale pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Com o empate contra o Guarani, o Peixe fica na oitava posição, a última que dá vaga às quartas de final. São apenas quatro pontos após três rodadas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar