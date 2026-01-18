Brazão mede as palavras após empate frustrante do Santos

Brazão, aliás, fez diversas defesas importantes ao longo do jogo, incluindo um pênalti. No fim, após cobrança de escanteio, a zaga dormiu e o Guarani empatou com cabeceio de Kewen. O goleiro, então, reprovou a partida santista.

O goleiro Gabriel Brazão usou de sinceridade para analisar o frustrante empate do Santos em 1 a 1 com o Guarani , neste domingo (18/1), em Campinas. Após sofrer gol no último lance da partida, o arqueiro buscou segurar as palavras, irritado com o tropeço no fim.

“Olha, eu tenho que até pensar nas palavras para não falar bobagem aqui, sabe? Um jogo muito abaixo, muito abaixo. Eu acho que o empate foi justo pelo que a gente criou e pelo que o Guarani criou. Mas a gente não pode jogar da forma que jogamos. Eu acho que a gente precisa de muito mais. Agora a gente tem um clássico em casa e a gente tem que conseguir a vitória”, afirmou à reportagem da TV Record na saída do gramado.

O clássico a qual Brazão se refere é contra o Corinthians, na quinta-feira (22/1), no retorno do Santos à Vila Belmiro. O duelo vale pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Com o empate contra o Guarani, o Peixe fica na oitava posição, a última que dá vaga às quartas de final. São apenas quatro pontos após três rodadas.