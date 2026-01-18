Brasileirão não terá impedimento semiautomático desde o início

Brasileirão não terá impedimento semiautomático desde o inícioNão há previsão para o funcionamento da tecnologia
O Brasileirão de 2026 não terá o impedimento semiautomático desde a primeira rodada, que começa no próximo dia 28. Afinal, a CBF não conseguiu resolver todas as pendências e não vai conseguir isso nos próximos dez dias, segundo o “ge”. Ainda faltam visitar alguns estádios relacionados pelos clubes para a implantação da tecnologia, além do trâmite dos equipamentos.
A CBF não pretende começar o campeonato sem a tecnologia em todos os estádios. Dessa forma, o impedimento semiautomático só vai estrear quando puder atender todos os 10 jogos por rodada. Além do Brasileirão, o equipamento também será disponibilizado na Copa do Brasil – apenas dentro dos 27 estádios visitados e cadastrados pela Genius, a empresa que assinou contrato com a CBF.
Não há previsão para o funcionamento da tecnologia. O planejamento ainda prevê jogos-teste para a operação. Ao todo, serão cerca de 30 aparelhos de telefone celular, que vão necessitar de energia e conexão à internet. A empresa que assinou contrato com a CBF é a mesma responsável pela operação da tecnologia no Campeonato Inglês.
Atualmente, 16 estádios passaram pela vistoria – Maracanã, Neo Química Arena, MorumBis, Mineirão, Arena MRV, Arena Fonte Nova, Arena Barueri, Barradão, Nilton Santos, São Januário, Ligga Arena, Couto Pereira, Cícero de Souza Marques, Vila Belmiro, Beira-Rio e Arena do Grêmio. Os próximos estádios a passarem por vistorias serão Arena Condá, Baenão, Maião e Allianz Parque.
