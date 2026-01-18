Brasileirão não terá impedimento semiautomático desde o início

O Brasileirão de 2026 não terá o impedimento semiautomático desde a primeira rodada, que começa no próximo dia 28. Afinal, a CBF não conseguiu resolver todas as pendências e não vai conseguir isso nos próximos dez dias, segundo o “ge”. Ainda faltam visitar alguns estádios relacionados pelos clubes para a implantação da tecnologia, além do trâmite dos equipamentos.

A CBF não pretende começar o campeonato sem a tecnologia em todos os estádios. Dessa forma, o impedimento semiautomático só vai estrear quando puder atender todos os 10 jogos por rodada. Além do Brasileirão, o equipamento também será disponibilizado na Copa do Brasil – apenas dentro dos 27 estádios visitados e cadastrados pela Genius, a empresa que assinou contrato com a CBF.