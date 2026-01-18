Bidon valoriza gol no fim, mas frisa: “Poderíamos sair com vitória”Meio-campista balança as redes nos acréscimos para o Corinthians e garante empate em clássico contra o São Paulo, em Itaquera
O Corinthians contou com o brilho de Breno Bidon para buscar o empate com o São Paulo, neste domingo (18), pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O meio-campista marcou o gol nos minutos finais que garantiu o resultado final. Após o duelo, o jogador destacou a luta do time e vê que o Timão poderia sair com o triunfo no primeiro Majestoso da temporada.
“Acaba se tornando um bom resultado pela forma que foi o jogo, mas acredito que a gente tinha total condição de sair daqui com a vitória. A gente conseguiu criar bastante, mas sofreu o gol numa desatenção. Fico feliz de fazer o gol de empate, infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória. Agora é trabalhar, temos outro clássico (contra o Santos) pela frente”, disse Bidon à TNT.
O Tricolor, que vive intensa crise política, vinha surpreendendo o maior rival até os 45 minutos do segundo tempo. No entanto, Breno Bidon finalizou sem chances para defesa de Rafael e garantiu o empate em Itaquera.
Com o resultado, o Corinthians vai a quatro pontos e fica no sétima lugar do Estadual, dentro da zona de classificação para as quartas de final. Agora, o time faz clássico contra o Santos, na quinta (22), às 19h30 na Vila Belmiro.
