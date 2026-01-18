Auxiliar minimiza derrota e confia em evolução do Internacional

Esteban Conde afirma comissão apostou em rodar o grupo para conhecer melhor os atletas e explica permanência de Pezzolano em Porto Alegre / Crédito: Jogada 10

Auxliar do técnico Paulo Pezzolano, Esteban Conde comandou o time na derrota por 2 a 1 para o Ypiranga na noite deste domingo, em Erechim. O profissional vê oscilação como normal no início de temporada, confia no trabalho e também tratou de explicar que a permanência do treinador em Porto Alegre. Conde explicou os motivos da primeira derrota na temporada, que tirou os 100% de aproveitamento do Inter no Campeonato Gaúcho. Novamente, os titulares foram preservados. Sequer viajaram, assim como o treinador.

“Estamos trabalhando muito bem e provando algumas coisas. Há dias em que as coisas saem melhor, outros em que não funcionam. O mais importante é que temos um caminho claro e estamos seguindo por ele. Estamos nos preparando para grandes competições”, afirmou.

“É normal haver altos e baixos no desempenho dos jogadores. Estamos trabalhando com muita intensidade, além dos jogos, e por isso estamos promovendo essa alternância na equipe. Temos um objetivo traçado e estamos trabalhando para alcançá-lo”, completou. Conde também reforçou a confiança no elenco e pediu equilíbrio na análise do momento, tentando isentar os jogadores mais criticados da equipe, principalmente da defesa. “Acreditamos muito em todos os jogadores que estão conosco. Eles estão trabalhando duro e vão evoluir. O mais importante é ter calma. Nem tudo está bem, mas estamos avançando. Ninguém gosta de perder, porém isso não pode mudar a nossa análise”, ressaltou.

Pezzolano em Porto Alegre Sobre a ausência de Paulo Pezzolano no banco de reservas, Conde tratou o tema com naturalidade. De acordo com ele, a permanência do treinador em Porto Alegre já estava prevista no planejamento. “Paulo ficou em Porto Alegre com o restante do grupo. Não há nada de estranho nisso. Tudo já estava programado e faz parte do plano”, explicou. Apesar da derrota, o Inter, aliás, lidera o Grupo A com seis pontos. Na próxima rodada, o time de Paulo Pezzolano busca a recuperação diante do Inter-SM. A partida será disputada na quarta-feira, às 19h, no Beira-Rio. Depois disso, o fim de semana reserva o clássico Gre-Nal no Beira-Rio.