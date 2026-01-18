Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético empata com Tombense na estreia do time principal

Galo jogou com um a mais durante o segundo tempo, mas não conseguiu tirar o zero do placar
O Atlético decepcionou na estreia do time principal na temporada. Mesmo com dificuldades, como a falta de ritmo, o Galo tentou até o fim, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Dessa forma, empatou sem gols com a Tombense, neste domingo (18), na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Nem mesmo a expulsão de Wesley Marth na etapa final ajudou.

Veja a tabela do Campeonato Mineiro!

Com o empate, o Atlético soma três pontos em três jogos e ocupa a terceira posição do Grupo A do Campeonato Mineiro. Já a Tombense, por sua vez, ocupa a lanterna do Grupo B com apenas dois pontos, bem atrás dos líderes América e Pouso Alegre, ambos com sete. O Galo volta a campo contra o América, dia 21, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da competição.

Atlético luta, mas esbarra em retranca e goleiro inspirado

Com força máxima pela primeira vez na temporada, o Atlético começou pressionando, mas não conseguiu criar chances claras à meta do goleiro Matheus Aurélio. Dessa forma, o Galo controlou a posse de bola e teve mais volume, mas falhou no ultimo terço do campo. Nem mesmo Hulk, que permaneceu após uma longa novela envolvendo a ida ao Fluminense, fez muita coisa. Na reta final, a Tombense criou a chance mais perigosa com chute na trave de Rafinha.

Na etapa final, o jogo permaneceu truncado. O Atlético, que sentiu a falta de ritmo dos seus principais jogadores, não conseguia se movimentar o suficiente para abrir espaço na retranca da Tombense. Mesmo assim, o Galo criou duas chances de perigo em chutes da entrada da área com Hulk, mas o goleiro Matheus Aurélio apareceu bem para salvar o time visitante comandado pelo experiente treinador Cristóvão Borges.

Na metade da etapa final, o jogo ganhou um novo panorama. Afinal, o zagueiro Wesley Marth, que já tinha cartão amarelo, levou mais um e foi expulso por impedir uma cobrança rápida de lateral do Atlético. Dessa forma, o jogo virou ataque contra defesa. O Galo, portanto, empilhou chances, mas faltou eficiência. O time comandado por Jorge Sampaoli até criou chances de muito perigo, mas o goleiro Matheus Aurélio estava em uma tarde inspirada.

ATLÉTICO-MG X TOMBENSE

Campeonato Mineiro – 3ª rodada
Data: 18/01/2025
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (Reinier, 30’/2ºT), Vitor Hugo, Ruan e Renan Lodi; Maycon (Alan Franco, 20’/2ºT), Igor Gomes, Gustavo Scarpa (Cuello, 12’/2ºT) e Bernard; Dudu e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli
TOMBENSE: Matheus Aurélio; Júlio Henrique (João Vitor, 23’/2ºT), Wesley Marth, Roger Carvalho e Xavier (PH, 23’/2ºT); Wanderson Barros, Dyego e Pedro Oliveira (Jupi, 9’/2ºT); Rafinha, Jefferson Renan (Diego Leandro, 28’/2ºT) e Júlio César (Luiz Felipe, 0’/2ºT). Técnico: Cristóvão Borges
Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho
Assistentes: Magno Arantes Lira e Fernanda Nandrea Gomes Antunes
VAR: Michel Patrick Costa Guimarães
Cartões amarelos: Wesley Marth (TOM)
Cartão vermelho: Wesley Marth (TOM)

