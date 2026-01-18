Atlético empata com Tombense na estreia do time principal

Galo jogou com um a mais durante o segundo tempo, mas não conseguiu tirar o zero do placar

O Atlético decepcionou na estreia do time principal na temporada. Mesmo com dificuldades, como a falta de ritmo, o Galo tentou até o fim, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Dessa forma, empatou sem gols com a Tombense, neste domingo (18), na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Nem mesmo a expulsão de Wesley Marth na etapa final ajudou.

Com o empate, o Atlético soma três pontos em três jogos e ocupa a terceira posição do Grupo A do Campeonato Mineiro. Já a Tombense, por sua vez, ocupa a lanterna do Grupo B com apenas dois pontos, bem atrás dos líderes América e Pouso Alegre, ambos com sete. O Galo volta a campo contra o América, dia 21, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da competição.

Atlético luta, mas esbarra em retranca e goleiro inspirado

Com força máxima pela primeira vez na temporada, o Atlético começou pressionando, mas não conseguiu criar chances claras à meta do goleiro Matheus Aurélio. Dessa forma, o Galo controlou a posse de bola e teve mais volume, mas falhou no ultimo terço do campo. Nem mesmo Hulk, que permaneceu após uma longa novela envolvendo a ida ao Fluminense, fez muita coisa. Na reta final, a Tombense criou a chance mais perigosa com chute na trave de Rafinha.

Na etapa final, o jogo permaneceu truncado. O Atlético, que sentiu a falta de ritmo dos seus principais jogadores, não conseguia se movimentar o suficiente para abrir espaço na retranca da Tombense. Mesmo assim, o Galo criou duas chances de perigo em chutes da entrada da área com Hulk, mas o goleiro Matheus Aurélio apareceu bem para salvar o time visitante comandado pelo experiente treinador Cristóvão Borges.

Na metade da etapa final, o jogo ganhou um novo panorama. Afinal, o zagueiro Wesley Marth, que já tinha cartão amarelo, levou mais um e foi expulso por impedir uma cobrança rápida de lateral do Atlético. Dessa forma, o jogo virou ataque contra defesa. O Galo, portanto, empilhou chances, mas faltou eficiência. O time comandado por Jorge Sampaoli até criou chances de muito perigo, mas o goleiro Matheus Aurélio estava em uma tarde inspirada.