Atlético anuncia contratação do volante Victor Hugo

Jogador pertencia ao Flamengo e estava emprestado ao Santos em 2025
O Atlético anunciou mais um reforço para 2026. Afinal, o Galo oficializou neste domingo (18) a contratação do volante Victor Hugo, que pertencia ao Flamengo e estava emprestado ao Santos. Dessa forma, o jogador passou por exames médicos e assinou contrato de cinco temporadas com o clube mineiro.

Conhecido do técnico Jorge Sampaoli, o volante custou 2,5 milhões de dólares (R$ 13,4 milhões) por 50% dos direitos econômicos. Victor Hugo trabalhou com o treinador argentino no Flamengo, em 2023. No clube carioca, o jogador disputou 106 jogos, marcou seis gols e deu cinco assistências.

Sem espaço no Flamengo, Victor Hugo foi emprestado para o Göztepe, da Turquia, e depois para o Santos. No clube turco, foram 35 jogos, três gols e uma assistência. Já pelo Peixe, disputou apenas nove jogos e não conseguiu convencer o técnico Juan Pablo Vojvoda pela permanência em definitivo.

Victor Hugo é o quinto reforço do Atlético para 2026. Além dele, o Galo já oficializou a contratação dos laterais Renan Lodi e Angelo Preciado, do volante Maycon e do atacante Alan Minda. O clube mineiro, aliás, segue movimentando o mercado e negocia a contratação do atacante colombiano Mateo Cassierra, do Zenit, da Rússia.

