Arbeloa defende Vini Jr após vaias: “Carregou o time nas costas”

Brasileiro foi um dos principais alvos do protesto da torcida do Real Madrid / Crédito: Jogada 10

O Real Madrid reencontrou a torcida após o vexame na Copa do Rei. Após ser eliminado pelo Albacete, o time merengue venceu o Levante por 2 a 0, neste sábado (18), no Santiago Bernabéu, com gols de Mbappé e Asencio. Contudo, isso não impediu o protesto dos torcedores, que vaiaram os jogadores desde o aquecimento. O principal alvo foi Vini Jr. O atacante brasileiro recebeu vaias a cada toque na bola. Ele, aliás, ficou abatido com a situação e foi consolado por Mbappé no túnel do vestiário. Dessa forma, o técnico Álvaro Arbeloa, que substituiu Xabi Alonso, demitido após o vice-campeonato para o Barcelona na Supercopa da Espanha, saiu em defesa do camisa 7.

“Não acho que o vaiem em todos os jogos. Tenho muito respeito por esta torcida porque seus altos padrões incentivam os jogadores a darem o seu melhor. Ninguém deve se esquecer do que o Vini fez aqui. Ele carregou o time nas costas e nos deu títulos. Ele é um de nós e continuará sendo por muito tempo”, disse Arbeloa.