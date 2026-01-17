Ypiranga x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Ypiranga x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragemInternacional tem começo de temporada animador com duas vitórias em seus primeiros compromissos da temporada
O Internacional encara o Ypiranga pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho, às 18h (de Brasília), no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. As duas equipes seguem invictas no Estadual e na temporada, mas com resultados e desempenhos distintos.
Onde assistir
A partida terá a transmissão da RBS TV, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul, e do Premiere, no sistema pay-per view.
Como chega o Ypiranga
Em seus dois jogos no Gauchão, o time soma dois empates com Juventude e Guarany. Portanto, com os tropeços, o primeiro triunfo na competição em seu segundo compromisso como mandante se torna uma obsessão. O protagonista deste duelo pelo lado dos donos da casa é o meio-campista Estêvão.
Afinal, o jogador está cedido por empréstimo pelo Inter. Por sinal, no contrato há uma cláusula em que o Ypiranga deverá pagar um valor se decidir utilizá-lo no confronto. No caso, cerca de R$ 1 milhão.
Como chega o Internacional
O Colorado tem um início de temporada promissor ao conquistar dois resultados positivos em seus primeiros jogos do ano. Inclusive, é o único participante do Campeonato Gaúcho, que contém 100% de aproveitamento. Provavelmente, o técnico Paulo Pezzolano manterá o esboço dos 11 iniciais que venceram no Novo Hamburgo, no Beira-Rio na rodada inicial.
Ou seja, com algumas promessas da base e o assistente Esteban Conde deve comandar a equipe na partida. A estratégia faz parte do planejamento em usar um time alternativo. Além de promover um rodízio no elenco, realizar experiências e dar espaço para os jovens da categoria sub-20. Assim, o treinador uruguaio deve concentrar as atenções em travalharcom as prinicipais peças do grupo e prepará-los para o Gre-Nal. O clássico ocorrerá no dia 25 de janeiro, no Beira-Rio.
YPIRANGA X INTERNACIONAL
Campeonato Gaúcho – 3ª rodada
Data e horário: 18/1/2026 (domingo), às 18h (de Brasília)
Local: Estádio Colosso da Lagoa, Erechim (RS)
YPIRANGA: Zé Carlos; Cleiton, Walce, Willian Gomes e Nicolas; Igor Silva, Dionísio e Lucas Ramos; Henrique, Felipe Ferreira e Gustavo Simões. Técnico: Raul Cabral.
INTERNACIONAL: Anthoni; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Alisson; Ronaldo, Benjamin, Gustavo Prado (Bruno Tabata), Allex e João Victor (Raykkonen); João Bezerra. Técnico: Esteban Conde (Paulo Pezzolano).
Árbitro: Eduardo Bastos
Assistentes: Tiago Augusto Diel e Luciano de Mello
VAR: Anderson Farias
