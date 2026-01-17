Ypiranga x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional tem começo de temporada animador com duas vitórias em seus primeiros compromissos da temporada / Crédito: Jogada 10

O Internacional encara o Ypiranga pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho, às 18h (de Brasília), no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. As duas equipes seguem invictas no Estadual e na temporada, mas com resultados e desempenhos distintos. Onde assistir A partida terá a transmissão da RBS TV, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul, e do Premiere, no sistema pay-per view.

Como chega o Ypiranga Em seus dois jogos no Gauchão, o time soma dois empates com Juventude e Guarany. Portanto, com os tropeços, o primeiro triunfo na competição em seu segundo compromisso como mandante se torna uma obsessão. O protagonista deste duelo pelo lado dos donos da casa é o meio-campista Estêvão. Afinal, o jogador está cedido por empréstimo pelo Inter. Por sinal, no contrato há uma cláusula em que o Ypiranga deverá pagar um valor se decidir utilizá-lo no confronto. No caso, cerca de R$ 1 milhão. Como chega o Internacional O Colorado tem um início de temporada promissor ao conquistar dois resultados positivos em seus primeiros jogos do ano. Inclusive, é o único participante do Campeonato Gaúcho, que contém 100% de aproveitamento. Provavelmente, o técnico Paulo Pezzolano manterá o esboço dos 11 iniciais que venceram no Novo Hamburgo, no Beira-Rio na rodada inicial.