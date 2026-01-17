Ypiranga x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Internacional tem começo de temporada animador com duas vitórias em seus primeiros compromissos da temporada

Neste domingo (18), o Internacional encara o Ypiranga, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho, às 18h (de Brasília), no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. As duas equipes seguem invictas no Estadual e na temporada, mas contam com resultados e desempenhos distintos.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha a partida, ao vivo, a partir de 16h30. Eduardo Rizzati está confirmado na narração. Eduardo Giménez ficará com os comentários, enquanto Júnior Azevedo assegura as reportagens.