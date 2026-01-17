Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Volta Redonda x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Volta Redonda x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Voltaço, que estreou com vitória, vem com moral para encarar o Flamengo, ainda em busca de seu primeiro triunfo no Campeonato Carioca
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ainda sem vencer no Campeonato Carioca, o Flamengo vai para o seu terceiro compromisso na competição. Será neste sábado (17), quando a equipe sub-20 do Rubro-Negro vai a campo contra o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada da Taça Guanabara. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

A Voz do Esporte encerra o dia de transmissão, ao vivo, a partir das 20h. Eduardo Rizzati demonstra todo o seu talento na narração. Kelvin Lucas assume a responsabilidade de comentar a peleja, enquanto Pedri Rigoni reporta todos os detalhes deste prélio entre o Voltaço e o Mais Querido.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar