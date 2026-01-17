Vitória de Guimarães x Porto: Onde assistir, escalações e arbitragem

Saiba todos os detalhes do jogo válido pela 18ª rodada da Liga Portugal / Crédito: Jogada 10

Vitória de Guimarães e Porto se enfrentam neste domingo (18), às 17h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Português. O jogo acontece no Estádio Afonso Henriques, na cidade de Guimarães, em Portugal. O jogo coloca frente a frente o atual líder do campeonato, que tem campanha quase perfeita, e o campeão da Taça da Liga. Uma vitória para os Dragões vale a chance de retomar a vantagem de sete pontos na ponta da tabela. A vitória para os Conquistadores, por outro lado, vale a possibilidade de se aproximar da zona de classificação para as competições europeias da próxima temporada. Onde assistir Vitória de Guimarães x Porto A partida entre Vitória de Guimarães e Porto terá transmissão da ESPN 3 na TV paga e no Disney+ no streaming.

Como chega o Vitória de Guimarães O Vitória de Guimarães chega embalado pela conquista inédita da Taça da Liga de Portugal, resultado que coroou uma sequência de grandes resultados contra adversários de peso. Vale lembrar que os Conquistadores venceram o próprio Porto nas quartas de final da competição. Além disso, o time vive uma recuperação clara no Campeonato Português, com quatro vitórias nos últimos sete jogos.

Apesar do time ocupar apenas a sétima posição na tabela da competição, com 25 pontos em 17 jogos, a distância para o quarto lugar, que garante lugar para a fase eliminatória da Liga Conferência da Uefa, é de apenas três pontos. Também vale destacar que o time terá desfalques importantes, como o capitão Nélson Oliveira e o lateral João Mendes. Como chega o Porto O Porto chega em excelente fase e sustenta a liderança do Campeonato Português com uma campanha quase perfeita, marcada pela consistência defensiva (apenas quatro gols sofridos) e eficiência ofensiva (32 marcados). Ao todo, os Dragões ostentam 16 vitórias e apenas um empate (diante do Benfica de José Mourinho) em toda a competição. O time é o único invicto na competição até aqui, com todo o primeiro turno jogado. Além disso, a equipe venceu oito jogos consecutivos desde a derrota sofrida para o Vitória na Taça da Liga. Assim, o time mantém ampla vantagem no topo da tabela: a diferença para o vice-líder Sporting é de quatro pontos, sendo que os Leões de Alvalade já jogaram na rodada. A expectativa fica pela entrada do zagueiro Thiago Silva entre os titulares do time. Isso porque Jan Bednarek saiu de campo mancando na última partida da equipe, diante do Benfica pela Taça de Portugal, e é dúvida para enfrentar o Vitória de Guimarães.