Vasco x Nova Iguaçu: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Ambos venceram na estreia da competição
Neste domingo (18), o Vasco volta a jogar em São Januário pelo Campeonato Carioca. O adversário será o Nova Iguaçu e a bola rola às 18h (de Brasília) pela segunda rodada da competição. No ano passado, as equipes empataram no Estadual em 1 a 1. No entanto, o Cruz-Maltino levou a melhor na segunda fase da Copa do Brasil, quando venceu por 3 a 0.

Onde assistir?

Premiere (pay-per-view) e Globo (TV aberta)

Como chega o Vasco?

O Cruz-Maltino venceu o Maricá na estreia do Carioca por 4 a 2, em São Januário. O técnico Fernando Diniz escalou os titulares. No entanto, na coletiva após a partida, revelou que vai “modificar bastante o time”. A tendência portanto é que apenas o goleiro Léo Jardim seja mantido na equipe.

Além do descanso para os principais jogadores que ainda estão em pré-temporada, a competição servirá como laboratório para alguns atletas que serão observados. São os casos de Estrella, JP e Maxime Dominguez. Johan Rojas e Saldivia já estão regularizados e podem estrear pelo Vasco.

Como chega o Nova Iguaçu?

A Laranja Mecânica da Baixada também estreou com vitória no Carioca. O time não tomou conhecimento do Sampaio Corrêa e venceu fora de casa por 3 a 1. Léo Rafael marcou os três gols do Nova Iguaçu e é o artilheiro da competição. A tendência é pela manutenção da escalação diante do Vasco.

VASCO X NOVA IGUAÇU

Campeonato Carioca – 2ª rodada
Data e horário: 18/1/2026 (domingo), às 18h (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas e Victor Luís; Hugo Moura, Tchê Tchê, JP, Estrella e Garré; GB. Técnico: Fernando Diniz.
Nova Iguaçu: Mota; Yan Silva, Sidão, Davi e Wender; Jorge Pedra, Léo Rafael, Rickelme e Di Maria; Xandinho e Vini Charopem.. Técnico: Carlos Vitor.
Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro
Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Ana Vitória Trindade de Ferreira
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

