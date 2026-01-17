Vasco x Nova Iguaçu, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Times se enfrentam em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Ambos venceram na estreia da competição

Neste domingo (18), o Vasco volta a jogar em São Januário pelo Campeonato Carioca. O adversário será o Nova Iguaçu, e a bola rola às 18h (de Brasília) pela segunda rodada da competição. No ano passado, as equipes empataram no Estadual em 1 a 1. No entanto, o Cruz-Maltino levou a melhor na segunda fase da Copa do Brasil, quando venceu por 3 a 0.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha tudo, ao vivo, a partir de 16h30. Diego Mazur assume as rédeas da narração, com Kelvin Lucas nos comentários e Igor Pagliuso nas reportagens.