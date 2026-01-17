Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco x Nova Iguaçu, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Times se enfrentam em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Ambos venceram na estreia da competição
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Neste domingo (18), o Vasco volta a jogar em São Januário pelo Campeonato Carioca. O adversário será o Nova Iguaçu, e a bola rola às 18h (de Brasília) pela segunda rodada da competição. No ano passado, as equipes empataram no Estadual em 1 a 1. No entanto, o Cruz-Maltino levou a melhor na segunda fase da Copa do Brasil, quando venceu por 3 a 0.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha tudo, ao vivo, a partir de 16h30. Diego Mazur assume as rédeas da narração, com Kelvin Lucas nos comentários e Igor Pagliuso nas reportagens.

Tags

Vasco

