United domina o City e dá show no clássico de Manchester

Dois gols válidos, duas bolas na trave, três tentos anulados e muito menos posse de bola: Assim, Red Devils 2 a 0 / Crédito: Jogada 10

O Manchester United, com ânimo novo sob o comando do treinador Carrick, conseguiu um grande resultado neste sábado, 17/1, pela 22ª rodada do Inglês, ao vencer o grande rival Manchester City por 2 a 0. Os gols saíram no segundo tempo, marcados por Mbeumo e Dorgu. Enfim, foi uma vitória para lavar a alma. O United, apesar de ter muito menos posse de bola — apenas 33% —, foi mais perigoso e criou as melhores chances.Prova disso: além dos gols, mandou duas bolas na trave, obrigou Donnarumma a grandes defesas e ainda teve três gols anulados. Não por acaso, a imensa maioria dos torcedores que lotaram Old Trafford (74.004) saiu satisfeita. Com o resultado, o United dá um bom salto na tabela. Afinal, chega aos 35 pontos e pode até terminar a rodada no Top 4. Já o Manchester City, vendo Haaland em seca de gols — apenas um tento nos últimos sete jogos —, vai ficando cada vez mais para trás na briga pelo título. Isso porque parou nos 43 pontos e ainda pode ver o Arsenal, que tem 49 e joga neste domingo fora de casa contra o Nottingham Forest, se distanciar. Além disso, pode perder o segundo lugar, já que o Aston Villa também tem 43 pontos e ainda joga na rodada.

United muito mais perigoso no primeiro tempo No primeiro tempo, o panorama foi curioso. O City teve 71% de posse, porém foi o United quem criou as chances mais claras de gol. Logo no início, o Manchester United começou melhor e quase marcou em cabeçada de Maguire, aos três minutos, que explodiu no travessão. Na sequência, aos dez minutos, Dalot levou amarelo ao acertar o joelho de Doku. Em situações normais, seria pênalti, mas o árbitro manteve o cartão e o VAR não chamou. Assim, melhor para o United, que seguiu superior. Prova disso foi a grande chance em contra-ataque aos 21 minutos, quando Bruno Fernandes, pela direita, cruzou sob medida para Dorgu, e Donnarumma fez um verdadeiro milagre no reflexo.

Além disso, o United ainda teve dois gols anulados por impedimento. O primeiro, com Amad Diallo, e o segundo em uma jogada incrível, com Bruno Fernandes driblando todos os marcadores e o goleiro, mas, infelizmente, recebendo o passe em posição irregular. Enquanto isso, o City teve apenas uma jogada de perigo real: uma confusão na área após escanteio, em que o zagueiro Alleyne cabeceou mal. Dessa forma, no fim da etapa inicial, apesar de toda a posse, o City finalizou apenas quatro vezes, nenhuma no alvo. Já o United, por outro lado, levou extremo perigo com seis oportunidades. Segundo tempo confirma o domínio dos Red Devils No segundo tempo, o panorama não mudou. O City seguiu inofensivo, enquanto as chances continuaram com o Manchester United. Primeiramente, em chute de Diallo, Donnarumma defendeu, e, na sobra, Casemiro finalizou para nova defesa, desta vez com o pé do goleiro. Até que, aos 19 minutos, o time da casa encaixou um contra-ataque fatal. A bola chegou a Bruno Fernandes, que lançou Mbeumo. O atacante bateu com força e venceu Donnarumma. Pouco depois, Matheus Cunha, que havia acabado de entrar, fez boa jogada pela direita e cruzou para a conclusão de Dorgu, fazendo o 2 a 0. Na reta final, Diallo mandou uma bola na trave e Mason Mount teve um gol anulado por milímetros. Enfim, uma surra do United.