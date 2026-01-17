Tite admite surpresa com goleada do Cruzeiro: “Acima da expectativa”

Treinador utilizou pela primeira vez na tempora o seu time principal e valorizou a importância que toods os jogaodres terão na equipe / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro estreou o seu time principal nesta temporada da melhor maneira possível. Afinal, na noite deste sábado (17), o Cabuloso goleou o Uberlândia por 5 a 0 e manteve a sequência de duas vitórias seguidas no Campeonato Mineiro. O placar e a performance celeste deixaram o torcedor otimista pelo que vem pela frente em 2026. O desempenho também surpreendeu o treinador Tite. O técnico afirmou que esperava uma boa atuação, mas enfatizou que a equipe conseguiu superar as expectativas. O comandante celeste também comentou sobre a importância de todos os jogadores do elenco no trabalho ao longo da temporada.

“Essa é uma equipe de trabalho e que, em algum momento, (o grupo) vai ser utilizado conforme a necessidade, conforme a sequência de jogos, mas que todos têm essa importância. E eu faço isso e falo publicamente, porque eu reitero e eu acredito nisso. Então é um trabalho que teve hoje uma atuação acima da minha expectativa. Eu coloquei isso pra eles que era uma apresentação normal e ela teve num patamar acima, nós temos que ter consciência disso, por isso do resultado”, pontuou.

Outro ponto valorizado pelo treinador é a energia dentro da equipe. Inclusive, o técnico revelou que não sabia que Wanderson ainda não havia marcado com a camisa do Cruzeiro. Tite ressaltou que o time está integrado em um mesmo espírito neste ano. “Essa energia contagia. Eu não sabia que o Wanderson não tinha feito gol, foram vocês que me informaram que foi o primeiro gol no Cruzeiro. E aí ela contagia na alegria de um, na alegria de todos e quando foi, foi no embalo para comemorar, justamente para também dar a nossa parcela de contribuições. Depois, a gente está integrado nesse mesmo espírito da equipe toda sim”, destacou. Como utilizar Christian? O volante Christian marcou duas vezes e saiu como grande nome da goleada celeste. Entretanto, o jogador é o principal concorrente no time de Gerson, que chega ao Cruzeiro como grande reforço para a temporada. Na visão do treinador, o atleta apresenta bastante versatilidade, que pode ser aproveitada de muitas formas.