Senegal x Marrocos: onde assistir, escalações, arbitragem

Marrocos e Senegal fazem, neste domingo, 18/1, a final da Copa Africana de Futebol 2026, que se realiza em solo marroquino. O duelo será às 16h (de Brasília), no estádio Prince, na capital Rabat. Senegal vem de vitória sobre o Egito, na semifinal. Mas muito superior e mereceu bem mais do que sair de campo com o magro 1 a 0, gol do astro Mané. O Marrocos penou bem mais.Afnal,apesar de muito pressionar (16 a 2 nas finalizações) e arrancou a sua classificação contra a Nigéria nos pênaltis, após empate em 0 a 0 com a bola rolando. Ambas as seleções buscam o segundo título. O Marrocos foi campeão em 1976 e tenta fazer a festa de sua torcida. O Senegal, por sua vez, foi campeão em 2021 e chega à sua terceira final em quatro edições (foi vice em 2019). Enfim, sairá bicampeão.

Onde assistir Os canais Bandsports, YouTube Esporte na Band e CazéTV transmitem.

Como chega Senegal O técnico Pape Thiaw não contará com dois titulares, que cumprem suspensão: o apoiador Diarra e um de seus astros, o zagueiro Koulibaly, que, além do cartão amarelo, além disso, ainda teve uma lesão que o tirou de campo ainda no primeiro tempo do jogo com o Egito. Para o lugar de Diarra, Lamine Kamara é o mais cotado. Enquanto isso, para a vaga de Koulibaly, o garoto Mamadou Sarr, francês naturalizado senegalês, que fez a sua estreia de fôlego contra os egípcios, é o nome da vez. Aliás, Mamadou Sarr foi muito bem na semifinal e, portanto, ganhou a confiança de todos. No ataque, resta saber se Nicolas Jackson, que não vem fazendo bons jogos, seguirá ou não na posição. A certeza é que Sadio Mané, muito cotado para ser o MVP da competição, estará, sem dúvida, comandando os senegaleses. Como chega Marrocos O técnico Walid Regragui considera que a final desta Copa Africana fez total justiça às duas seleções, que são protagonistas do continente africano, e acredita que a final será de alto nível, já que coloca lado a lado equipes que buscam o ataque e que, certamente, além disso, farão um grande jogo.

“Esta será uma final magnífica, com as melhores seleções africanas dos últimos três anos. Senegal tem uma equipe fantástica e um povo de ouro, que, por sinal, é irmão de Marrocos. Portanto, é um grande confronto”, disse Regragui, que, mais uma vez, rebateu a opinião de que os marroquinos, por jogarem em casa e com um jejum de 50 anos sem ganhar a Copa Africana, foram favorecidos pela arbitragem em alguns jogos. “Temos três dias para nos recuperar. É um duelo de igual para igual e, portanto, é preciso analisar a melhor formação”, concluiu. Apesar da declaração, nada indica que o treinador não irá manter os mesmos 11 que iniciaram as duas últimas partidas, com Neil El Aynaou, jogador da Roma/ITA, como um volante quase zagueiro, para liberar os laterais, principalmente o astro Hakimi.