São Paulo elimina o Bragantino nos pênaltis e avança na Copinha

São Paulo elimina o Bragantino nos pênaltis e avança na CopinhaApós empate por 1 a 1, Tricolor vence por 5 a 3 nas cobranças com defesa decisiva do goleiro João Pedro e segue vivo no torneio
O São Paulo se classificou para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite deste sábado (17), o Tricolor eliminou o Bragantino nos pênaltis por 5 a 3, em Sorocaba, após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. O time de Cotia precisou buscar o resultado na etapa final e contou com a precisão dos batedores e o brilho do goleiro João Pedro para seguir na competição.
Bragantino domina sob chuva
O primeiro tempo foi difícil para o São Paulo. A chuva forte em Sorocaba prejudicou a fluidez do jogo e o time teve dificuldades para criar. O Bragantino aproveitou melhor as condições, controlou as ações pelos lados e abriu o placar aos 34 minutos. Gabriel apareceu livre na área, aproveitou um rebote e colocou o Massa Bruta em vantagem antes do intervalo.
São Paulo tem reação imediata e precisão nos pênaltis
Precisando do resultado, o técnico Alan mexeu na equipe e a resposta foi rápida. Logo aos sete minutos da etapa final, Lucyan, que havia acabado de entrar, recebeu em velocidade e bateu cruzado para empatar. O jogo seguiu equilibrado até o fim. Nas penalidades, o Tricolor foi perfeito e converteu as cinco cobranças. O goleiro João Pedro garantiu a vaga ao defender o chute de Palácios, selando a vitória por 5 a 3.