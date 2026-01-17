Sampaio Corrêa x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Sub-20 do Glorioso entra em campo mais uma vez, antes de passar o bastão à equipe principal do Mais Tradicional / Crédito: Jogada 10

Embalado por vitória na estreia pelo Campeonato Carioca, o Botafogo volta a campo neste domingo (18), às 20h30, em Saquarema, contra o Sampaio Corrêa. O embate completa, assim, a segunda rodada da competição estadual. Onde assistir SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view) transmitem a peleja, assim como a getv (YouTube)

Como chega o Sampaio Em casa, o time da região litorânea perdeu para o Nova Iguaçu por 3 a 1, em seu debute no Estadual. A meta da equipe é, portanto, clara: permanecer na elite do Carioca, com os pés no chão. Se for além, estará, aliás, no lucro. Aos 38 anos, o centroavante Elias, ex-Botafogo, é um dos destaques dos anfitriões. Ele marcou o único gol do Sampaio no revés.

Como chega o Botafogo Após derrotar a Portuguesa-RJ por 2 a a 0, na última quinta-feira (15), na Ilha do Governador, o time sub-20 do Glorioso busca mais um triunfo para passar o bastão para a equipe profissional com a melhor impressão possível. A garotada, sob o comando do técnico Rodrigo Bellão, deixou a Copa São Paulo de Futebol Júnior para o sub-17 para o clube honrar estes primeiros compromissos no Estadual. Bellão já disse que o sub-20 ficará mesmo no Rio de Janeiro neste período de “transição”. E, desta vez, ele não utilizará os “reforços” do time profissional (Raul, Ponte, Newton, Barrera e Martins), como na jornada inicial. “Inicialmente, nós vamos ficar aqui, o nosso planejamento era esse. A gente confia em quem está lá (no interior de São Paulo). A mesma confiança que a gente tem nos jogadores, temos neles também. E os atletas que estão lá são muito qualificados também. São atletas que jogaram comigo o tempo inteiro, o ano inteiro, os que não jogaram comigo muito são do sub-17 titulares, então, a gente confia plenamente”, declarou Bellão.