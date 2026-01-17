Real Sociedad x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26 / Crédito: Jogada 10

O líder do Campeonato Espanhol 2025/26 volta a campo neste domingo (18). O Barcelona visita a Real Sociedad às 17h (de Brasília), em partida válida pela 20ª rodada de La Liga. A bola rola no Reale Arena, em San Sebastián, no País Basco, e coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos positivos na competição. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega a Real Sociedad A Real Sociedad vinha em uma sequência ruim no Campeonato Espanhol, mas está invicta há três rodadas, com dois empates e uma vitória recente sobre o Getafe, fora de casa. O time tem 21 pontos em 19 rodadas e sonha em melhorar o desempenho para brigar por uma vaga nas próximas competições europeias. Para o duelo em casa, o técnico Pellegrino Matarazzo não poderá contar com o lesionado Rupérez, enquanto Óskarsson e Herrera aparecem como dúvidas. Como chega o Barcelona Por outro lado, o Barcelona vive uma grande fase na temporada, com 11 vitórias seguidas somando todas as competições. Além disso, a equipe vem da conquista do título da Supercopa da Espanha, em cima do Real Madrid, e da classificação para as quartas de final da Copa do Rei ao eliminar o Racing de Santander no meio de semana.