Real Madrid acorda no segundo tempo e vence o Levante pelo Espanhol

Real Madrid acorda no segundo tempo e vence o Levante pelo EspanholApós primeiro tempo apático e sob vaias, Merengues acordam na etapa final, vencem por 2 a 0 e colam no líder Barcelona
O Real Madrid, aogra sob o comando de Arbeloa, não fez um grande jogo diante do Levante neste sábado, 17/1. Porém, depois de um primeiro tempo apático e sem uma grande chance real de gol, acordou no segundo tempo neste duelo no Santiago Bernabéu, pela 20ª rodada do Espanhol. Assim, com gols de Mbappé, de pênalti, e Asencio, conseguiu uma importante vitória por 2 a 0.Assim, apaga um pouco a decepção pela eliminação da Copa do Rei para o Albacete (da Segundona) no meio da semana.
Com o resultado, o Real segue firme na luta pelo título, já que chegou aos 48 pontos e não se desgarra do Barcelona, que soma 49 pontos e ainda joga na rodada. O Levante, por sua vez, segue afundado na zona de rebaixamento. Atualmente, tem apenas 14 pontos, ocupa o último lugar e está quatro pontos atrás do primeiro time fora da zona de degola (Z3), o Mallorca.
Como foi a vitória do Real Madrid
O primeiro tempo, por outro lado, foi decepcionante. Afinal, o Real Madrid pouco produziu, exceto um lance em que Mbappé recebeu em profundidade e chutou muito mal, sem perigo. Mesmo assim, o Levante, apesar de estar na última posição da tabela e jogando no Bernabéu, conseguiu equilibrar o jogo. E até assustou em alguns momentos. No entanto, seus atacantes foram imprecisos, como em uma cobrança de falta quase na linha da área que não resultou em nada.
Além disso, o clima no estádio teve vaias da torcida tanto para o presidente Florentino Pérez, pedindo sua saída, quanto para Vini Jr., mais uma vez apagado e sentindo a pressão. Afinal, para muitos aficcionados, ele teria sido o pivô da saída do técnico Xabi Alonso.
No segundo tempo, jácom Arda Guler e Mastantuono (nas vagas de Camavinga e Gonzalo Garcia), entretanto, o cenário mudou. Logo aos 12 minutos, Mbappé sofreu pênalti. Em seguida, ele mesmo cobrou e abriu o placar. A partir daí, o gol tranquilizou a equipe, que chegou ao segundo com Asencio, aos 22 minutos. Depois disso, o Real ainda quase marcou o terceiro, já aos 30 minutos, em chute de Mastantuono no travessão. Bellingham tambpem teve uma oportunidade queparou no goleiro Ryan.
Jogos da 20ª rodada do Espanhol
Sexta-feira(16/1)
Espanyol 0x2 Girona
Sábado (17/1)
Real Madrid 2×0 Levante
Mallorca x Bilbao – 12h15
Osasuna x Oviedo – 14h30
Betis x Villarreal – 17h
Domingo (18/1)
Getafe x Valencia – 10h
Atlético de Madrid x Alavés – 12h15
Celta x Rayo -14h30
Real Sociedad x Barcelona -17h
Segunda-feira (19/1)
Elche x Sevilla -17h