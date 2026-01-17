Real Madrid acorda no segundo tempo e vence o Levante pelo Espanhol

Após primeiro tempo apático e sob vaias, Merengues acordam na etapa final, vencem por 2 a 0 e colam no líder Barcelona / Crédito: Jogada 10

O Real Madrid, aogra sob o comando de Arbeloa, não fez um grande jogo diante do Levante neste sábado, 17/1. Porém, depois de um primeiro tempo apático e sem uma grande chance real de gol, acordou no segundo tempo neste duelo no Santiago Bernabéu, pela 20ª rodada do Espanhol. Assim, com gols de Mbappé, de pênalti, e Asencio, conseguiu uma importante vitória por 2 a 0.Assim, apaga um pouco a decepção pela eliminação da Copa do Rei para o Albacete (da Segundona) no meio da semana. Com o resultado, o Real segue firme na luta pelo título, já que chegou aos 48 pontos e não se desgarra do Barcelona, que soma 49 pontos e ainda joga na rodada. O Levante, por sua vez, segue afundado na zona de rebaixamento. Atualmente, tem apenas 14 pontos, ocupa o último lugar e está quatro pontos atrás do primeiro time fora da zona de degola (Z3), o Mallorca.

Como foi a vitória do Real Madrid O primeiro tempo, por outro lado, foi decepcionante. Afinal, o Real Madrid pouco produziu, exceto um lance em que Mbappé recebeu em profundidade e chutou muito mal, sem perigo. Mesmo assim, o Levante, apesar de estar na última posição da tabela e jogando no Bernabéu, conseguiu equilibrar o jogo. E até assustou em alguns momentos. No entanto, seus atacantes foram imprecisos, como em uma cobrança de falta quase na linha da área que não resultou em nada.