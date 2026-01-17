RB Leipzig x Bayern de Munique: Onde assistir, escalações e arbitragem

RB Leipzig x Bayern de Munique: Onde assistir, escalações e arbitragemSaiba todos os detalhes do jogo válido pela 18ª rodada da Bundesliga
Bayern de Munique e RB Leipzig se enfrentam neste sábado (17), às 14h30 (de Brasília), pela 18ª rodada da Bundesliga. O jogo acontece na Red Bull Arena, na cidade de Leipzig. O jogo coloca frente a frente duas equipes da parte de cima da tabela do Campeonato Alemão. Entretanto, uma derrota pode ser muito mais prejudicial para os donos da casa.
Isso porque o Leipzig pode ser ultrapassado pelo Hoffenhein, quinto colocado da tabela, em caso de resultado negativo, o que deixaria a equipe fora da zona de classificação para a próxima Champions League. O clube bávaro, por sua vez, tem 17 pontos de vantagem sobre o segundo colocado e uma derrota no máximo acabaria com a sua invencibilidade na Bundesliga.
Onde assistir RB Leipzig x Bayern de Munique
A partida entre RB Leipzig e Bayern de Munique terá transmissão do aplicativo OneFootball, do SporTV na TV paga e da XSports na TV aberta.
Como chega o RB Leipzig
O RB Leipzig inicia a rodada na terceira posição da Bundesliga, com 32 pontos em 16 jogos. A diferença para o vice-líder Borussia Dortmund é pequena, de apenas dois pontos. A distância para o líder Bayern, no entanto, é bem maior: 15 pontos. Ainda assim, a equipe chega confiante para o duelo após a vitória por 2 a 0 sobre o Freiburg, que encerrou uma série de duas derrotas consecutivas. No entanto, o time ainda oscila na Bundesliga, e acumula apenas duas vitórias em um recorte maior, considerando os últimos cinco jogos.
Como chega o Bayern de Munique
O Bayern de Munique chega embalado, invicto há oito partidas e com um ataque extremamente eficiente, já que marcou 15 gols nos últimos três jogos. O time lidera a Bundesliga com sobras: são 47 pontos em 17 partidas. É o único invicto da competição e ostenta uma diferença de 11 pontos para o vice-líder da competição. Apesar de algumas baixas importantes, como Musiala e Kimmich, a equipe de Vincent Kompany segue sólida e perto de dar mais um passo decisivo rumo ao título alemão, que seria o bicampeonato consecutivo e trigésimo quarto em toda a história.
RB Leipzig x Bayern de Munique
18ª rodada da Bundesliga
Data e horário: 17/1/2026 (sábado), às 14h30 (de Brasília)
Local: Red Bull Arena, Leipzig (ALE)
RB LEIPZIG: Gulacsi; Nedeljkovic, Orban, Lukeba e Raum; Schlager, Seiwald e Baumgartner; Maksimovic, Harder e Gomis. Técnico: Ole Werner
BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Ito; Pavlovic, Goretzka; Olise, Gnabry e Luís Diaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany
Árbitro: Sascha Stegemann
Auxiliares: Christof Günsch e Fabian Maibaum
VAR: Christian Dingert