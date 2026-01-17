Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente interino do São Paulo, Massis visita CT antes de dérbi

Presidente interino do São Paulo, Massis visita CT antes de dérbi

Empresário e dirigente Harry Massis assume interinamente após impeachment de Casares. São Paulo encara o Corinthians neste domingo (18)
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Harry Massis, presidente interino do São Paulo após a votação que afastou o  presidenteJulio Casares na noite destta sexta-feira,  16/1, foi ao CT da Barra Funda neste sábado (17). O empresário e dirigente tricolor, aliás, conversou com jogadores, comissão técnica, entre outros funcionários do Tricolor. Vale lembrar que a equipe encara o Corinthians neste domingo (18), às 16h, na Neo Química Arena.

Massis buscou dar confiança ao elenco na véspera do importante clássico válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo precisa da vitória para entrar na zona de classificação às quartas de final e, de quebra, se afastar da zona de rebaixamento. Logo após a conversa com Harry, o elenco realizou o último treino sob o comando de Hernán Crespo antes do Majestoso.

 

Harry Massis assumiu interinamente a presidência do São Paulo na última sexta-feira (16), após a destituição de Julio Casares.  No Conselho Deliberativo, a votação terminou com 188 votos favoráveis ao impeachment, 45 contrários e dois votos em branco.  Para Casares ser retirado, era necessário no mínimo 170 votos.

A votação foi muito comemorada pela torcida que estava do lado de fora do salão nobre do São Paulo.  Vale citar que o vice-presidente Harry Massis ocupa oficialmente a função de presidente. Mas  a sua permanência no cargo ainda será avaliada pelos associados do clube dentro de um prazo máximo de 30 dias.

Aliás, há ainda a possibilidade de Casares optar pela renúncia. Caso isso ocorra, Massis permaneceria no comando do clube de forma definitiva até o final deste ano, quando estão previstas as próximas eleições do São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar