Presidente interino do São Paulo, Massis visita CT antes de dérbi

Presidente interino do São Paulo, Massis visita CT antes de dérbiEmpresário e dirigente Harry Massis assume interinamente após impeachment de Casares. São Paulo encara o Corinthians neste domingo (18)
Harry Massis, presidente interino do São Paulo após a votação que afastou o presidenteJulio Casares na noite destta sexta-feira, 16/1, foi ao CT da Barra Funda neste sábado (17). O empresário e dirigente tricolor, aliás, conversou com jogadores, comissão técnica, entre outros funcionários do Tricolor. Vale lembrar que a equipe encara o Corinthians neste domingo (18), às 16h, na Neo Química Arena.
Massis buscou dar confiança ao elenco na véspera do importante clássico válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo precisa da vitória para entrar na zona de classificação às quartas de final e, de quebra, se afastar da zona de rebaixamento. Logo após a conversa com Harry, o elenco realizou o último treino sob o comando de Hernán Crespo antes do Majestoso.
Harry Massis assumiu interinamente a presidência do São Paulo na última sexta-feira (16), após a destituição de Julio Casares. No Conselho Deliberativo, a votação terminou com 188 votos favoráveis ao impeachment, 45 contrários e dois votos em branco. Para Casares ser retirado, era necessário no mínimo 170 votos.
A votação foi muito comemorada pela torcida que estava do lado de fora do salão nobre do São Paulo. Vale citar que o vice-presidente Harry Massis ocupa oficialmente a função de presidente. Mas a sua permanência no cargo ainda será avaliada pelos associados do clube dentro de um prazo máximo de 30 dias.
Aliás, há ainda a possibilidade de Casares optar pela renúncia. Caso isso ocorra, Massis permaneceria no comando do clube de forma definitiva até o final deste ano, quando estão previstas as próximas eleições do São Paulo.