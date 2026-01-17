Presidente interino do São Paulo, Massis visita CT antes de dérbi

Empresário e dirigente Harry Massis assume interinamente após impeachment de Casares. São Paulo encara o Corinthians neste domingo (18) / Crédito: Jogada 10

Harry Massis, presidente interino do São Paulo após a votação que afastou o presidenteJulio Casares na noite destta sexta-feira, 16/1, foi ao CT da Barra Funda neste sábado (17). O empresário e dirigente tricolor, aliás, conversou com jogadores, comissão técnica, entre outros funcionários do Tricolor. Vale lembrar que a equipe encara o Corinthians neste domingo (18), às 16h, na Neo Química Arena. Massis buscou dar confiança ao elenco na véspera do importante clássico válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo precisa da vitória para entrar na zona de classificação às quartas de final e, de quebra, se afastar da zona de rebaixamento. Logo após a conversa com Harry, o elenco realizou o último treino sob o comando de Hernán Crespo antes do Majestoso.