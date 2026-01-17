Portuguesa x Velo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h30

Lusa vai atrás dos primeiros pontos nesta edição do Campeonato Paulista

Portuguesa e Velo Cube se enfrentam neste sábado (18), às 17h, no Canindé, pela rodada 3 desta edição do Campeonato Paulista. A Lusa está na penúltima colocação, zerada na tabela. Já o escrete visitante, com quatro pontos, ocupa, de forma surpreendente, a quarta colocação do certame.

A Voz do Esporte não perde tempo e inicia a transmissão, ao vivo, às 15h30. Ricardo Froede comanda o evento, com sua inconfundível narração. Ele terá o suporte de Eduardo Gimenez nos comentários e Vanderlei Lima na reportagem.