Pelo Paranaense, Coritiba vence o Athletico na Arena da Baixada

Na casa do rival, o Coxa se impõe e vence por 1 a 0, com gol de Ronier, assumindo a liderança do Grupo B do Estadual

Deu Coritiba no primeiro Athletico de 2026. Neste sábado, 17/1, na Arena da Baixada, casa do Athletico, o Coxa venceu por 1 a 0, com um belo gol de Lucas Ronier de cabeça no início do segundo tempo. Foi um triunfo conquistado com garra, já que, após sair na frente, o Coritiba suportou muita pressão do Furacão, que, além disso, teve pelo menos três grandes chances para empatar. Por outro lado, o time também criou alguns contra-ataques perigosos, incluindo um em que a zaga atleticana salvou em cima da linha. No fim, o Coxa conseguiu calar os 35.982 torcedores presentes, que, por sinal, proporcionaram uma renda de R$ 1.451.330,00.

A vitória faz o Coritiba chegar aos sete pontos e assumir a liderança do Grupo B. Enquanto isso, o Athletico parou nos sete pontos, deixando escapar a chance de seguir na liderança e, consequentemente, perdendo sua invencibilidade. Para lembrar, nesta primeira fase, com dois grupos de seis times, os quatro primeiros avançam às quartas de final. Assim, acaba a série de empates quando os dois maiores rivais se enfrentam pela primeira vez em uma temporada. Desde 2020, todos os jogos entre as equipes terminavam empatados.

Como foi a vitória do Coritiba/Athletico

O Coritiba foi ligeiramente melhor do que o Athletico no primeiro tempo, muito por conta do bom futebol de Josué, que comandou as ações no meio de campo e criou boas jogadas. Contudo, apesar das oito finalizações no total (cinco do Furacão), as duas melhores chances terminaram em chutes para fora.

A primeira foi do Athletico, na melhor oportunidade do primeiro tempo: Renan recebeu quase na entrada da pequena área, completamente desmarcado, mas acabou isolando a finalização. Já o Coritiba teve sua melhor chance em um chute de Josué, da entrada da área, que passou raspando o travessão, levando perigo.

No segundo tempo, logo aos três minutos, os visitantes saíram na frente. Lavega recebeu pela esquerda, foi ao fundo e cruzou na medida para Lucas Ronier, que subiu sozinho após falha de Arthur Dias e cabeceou para o gol. Com a vantagem, o Furacão se fechou na defesa e passou a suportar forte pressão. O Athletico, com muitos chutes de fora e infiltrações na área, quase empatou. Em um lance, Mendoza chutou uma bola que bateu na rede pelo lado de fora. No melhor momento, Leozinho escorou cruzamento da direita, vencendo o goleiro Morismo, mas a bola passou raspando.