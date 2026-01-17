Palmeiras x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Verdão busca manter o 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, enquanto o Leão tenta a reabilitação após perder a primeira no ano

Em um duelo de equipes que disputarão a Copa Libertadores de 2026, Palmeiras e Mirassol se enfrentam no gramado da Arena Barueri. A partida acontece na noite deste sábado (17), às 20h30, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Com 100% de aproveitamento, o Verdão é uma das duas equipes que venceram seus dois jogos na competição e está na segunda colocação pelo saldo de gols. Já o Leão tenta se reabilitar após sofrer sua primeira derrota e está na sexta colocação, com seis pontos.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha tudo, ao vivo, a partir de 19h. Cesar Tavares já anunciou que narra o embate. Clayton Santos está pronto para comentar a partida. Raphael Almeida, por sua vez, ficou encarregado da reportagem.