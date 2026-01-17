O mundo é nosso! Brasil vence o Chile e conquista a Kings League Nations

Com Lipão decisivo, seleção brasileira vence o Chile por 6 a 2 e conquista o bicampeonato mundial / Crédito: Jogada 10

No mundo não tem outro igual!! Neste sábado (17/1), o Brasil pintou novamente o mundo de verde e amarelo. Em grande atuação em um Allianz Parque com mais de 40 mil pessoas, a Seleção Brasileira venceu o Chile por 6 a 2 e se consagrou bicampeã do mundo da Kings League Nations. A Canarinho venceu as duas únicas edições da competição (a primeira em 2025) e fortaleceu ainda mais seu nome na história da modalidade + Leia mais: Neymar e Ronaldo acompanham final da Kings League

Logo no escalonado, o Brasil abriu o achar com Leleti, em linda jogada individual. Pouco tempo depois, agora em um lance muito coletivo, o Coroa de Ouro, Lipão, recebeu cruzamento rasteiro de Leleti e fez o segundo. Com o Allianz Parque empurrando, o Brasil marcou o terceiro após cobrança de escanteio e Dedo subindo no quinto andar para cabecear e mandar a bola para a rede.

A Seleção Brasileira tentou construir a goleada ainda no primeiro tempo a goleada ainda no primeiro tempo com o pênalti do presidente, mas Michel Elias carimbou em travessão. Em contrapartida, o Chile também acionou a penalidade, que virou um shootout. Primeiro, Ignácio Herrera desperdiçou a cobrança, mas o juiz mandou voltar por conta de Victão ter saído antes do sinal permitido. Assim, o chileno foi novamente para a cobrança e descontou: 3 a 1. Na sequência do primeiro tempo, a primeira confusão do jogo. Canhoto deu entrada forte e um empurra empurra começou. O jogador brasileiro tomou amarelo e deixou a seleção com um a menos. Na sequência, o Chile acionou sua carta secreta e acionou um gol dobro por quatro minutos. O Brasil respondeu com o mesmo formato e também acionou um gol dobro. Entretanto, nenhum tento saiu durante este período. Como foi o segundo tempo da final da Kings League Na volta do segundo tempo, o dado definiu um 3×3 e o Chile colocou pressão no jogo ao fazer seu segundo gol. O Brasil, por sua vez, não conseguiu fazer a defesa adversária. Contudo, com a volta de todos os atletas, Lipão apareceu de novo para fazer 4 a 2. Na reta final, Leleti fez linda jogada individual e a Canarinho foi para o Matchball vencendo por 5 a 2.