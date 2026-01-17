Nottingham Forest resiste e empata com o líder Arsenal

Nottingham Forest resiste e empata com o líder ArsenalNo City Ground, o time da casa segurar o empate em 0 a 0 diante do melhor time do Inglês. Com isso, Gunners abrem 7 pontos de frente
O Nottingham Forest conseguiu suportar a pressão do Arsenal, principalmente no segundo tempo, e segurou o empate em 0 a 0 com o líder do Inglês, neste sábado (17/1). Mesmo jogando fora de casa, o time londrino foi superior e só não conquistou a vitória por causa da imperícia de seus atacantes e, sobretudo, do goleiro Sels, que fez pelo menos duas grandes defesas. No fim das contas, a torcida do Forest saiu feliz do City Ground. Afinal, o empate teve sabor de vitória, tamanho foi o sufoco.
Ainda assim, o Arsenal não tem motivos para sair triste. Isso porque o ponto conquistado leva a equipe aos 50 pontos, abrindo sete de vantagem para o vice-líder Manchester City, que foi trucidado pelo Manchester United (3 a 0) nesta manhã. Contudo, o Aston Villa, que está em terceiro com os mesmos 43 pontos dos Citizens, ainda joga na rodada e pode assumir o segundo lugar, além de se aproximar dos londrinos. O Nottingham tem 22 pontos, em 17º. Assim, É o primeiro fora da zona de rebaixamento, com cinco pontos de frente para o West Ham (o primeiro dentro).
Como foi o empate entre Nottingham e Arsenal
O Arsenal conseguiu impor seu jogo mais técnico no primeiro tempo, mesmo atuando fora de casa. Prova disso é que teve mais finalizações (3 a 2) e maior posse de bola (55%). Ainda assim, o Nottingham conseguiu assustar logo no início, em um chute de Nico González, e, além disso, mostrou maior força ofensiva na reta final.
No entanto, se algum time mereceu o gol, esse foi o Arsenal. A equipe quase marcou com Martinelli, que apareceu livre, mas finalizou mal, raspando a trave esquerda. Além disso, houve um lance em que Aina quase marcou contra o próprio gol, aumentando ainda mais a tensão.
No segundo tempo, logo nos primeiros minutos, Declan Rice só não abriu o placar porque pegou mal na bola. Depois, Saka acertou uma cabeçada firme, porém Sels fez uma das grandes defesas da rodada, mandando para escanteio. A essa altura, só dava Arsenal, que desperdiçou uma série de chances claras. Em outra oportunidade, aos 26 minutos, a cabeçada de Martinelli passou muito perto. Naquele momento, o time da casa se limitava a se defender. Tanto que quase não se viu o goleador brasileiro Igor Jesus dabdo trabalho ao Arsenal.
Jogos da 22ª rodada do Inglês
Sábado (17/1)
Manchester United 2×0 Manchester City
Chelsea 2×0 Brentford
Sunderland 2×1 Crystal Palace
Liverpool 1×1 Burnley
Tottenham 12x West Ham
Leeds 1×0 Fulham
Nottingham Forest 0x0 Arsenal
Domingo (18/1)
Wolverhampton x Newcastle – 11h
Aston Villa x Everton – 13h30
Segunda-feira (19/1)
Brighton x Bournemouth -17h