Nottingham Forest resiste e empata com o líder Arsenal

O Nottingham Forest conseguiu suportar a pressão do Arsenal, principalmente no segundo tempo, e segurou o empate em 0 a 0 com o líder do Inglês, neste sábado (17/1). Mesmo jogando fora de casa, o time londrino foi superior e só não conquistou a vitória por causa da imperícia de seus atacantes e, sobretudo, do goleiro Sels, que fez pelo menos duas grandes defesas. No fim das contas, a torcida do Forest saiu feliz do City Ground. Afinal, o empate teve sabor de vitória, tamanho foi o sufoco.

Ainda assim, o Arsenal não tem motivos para sair triste. Isso porque o ponto conquistado leva a equipe aos 50 pontos, abrindo sete de vantagem para o vice-líder Manchester City, que foi trucidado pelo Manchester United (3 a 0) nesta manhã. Contudo, o Aston Villa, que está em terceiro com os mesmos 43 pontos dos Citizens, ainda joga na rodada e pode assumir o segundo lugar, além de se aproximar dos londrinos. O Nottingham tem 22 pontos, em 17º. Assim, É o primeiro fora da zona de rebaixamento, com cinco pontos de frente para o West Ham (o primeiro dentro).