Nos pênaltis, camisa pesa, e Botafogo vai às quartas da Copinha

Joias do Bairro seguem em busca do inédito título para o clube. Desta vez, foi a vez de o Itaquaquecetuba cair para o Mais Tradicional

É (sempre) tempo de Botafogo, frase que não cabe em advérbios de tempo. Afinal, mesmo com os desfalques que foram servir a Estrela Solitária no Campeonato Carioca, o Glorioso segue mostrando ao país o peso de sua camisa. Neste sábado (17), em Taubaté, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time alvinegro galgou ainda mais parâmetros ao derrotar o Itaquaquecetuba por 4 a 3, nos pênaltis, após um score zerado nos 90 minutos de espetáculo.

O Botafogo, agora, espera o vencedor de São Paulo e Bragantino para saber o seu adversário nas quartas de final. Mas o Alvinegro, com todas as adversidades, está entre os oito melhores times do torneio mais glamouroso da base.