Nigéria vence Egito, nos pênaltis, e termina em 3º na Copa Africana de Nações

No tempo normal, 0 a 0. Nas penalidades, Nigéria 4 a 2. Astros Salkah e Marmoush perderam seus pênaltis / Crédito: Jogada 10

O terceiro lugar na Copa Africana de Nações é da Nigéria. Neste sábado, 17/1 no Estádio Mohammed V, em Casablanca, os nigerianos venceram os egípcios nos pênaltis por 4 a 2, após empate em 0 a 0 no tempo normal. Assim, garantem a consolação de subir ao pódio da competição, que nesta edição ocorre no Marrocos. Curiosamente, os dois astros do Egito, Salah (que jogou mal) e Marmoush perderam suas cobranças, ambas defendidas por Shobeir. A final da Copa Africana será neste domingo, às 16h (horário de Brasília), quando o anfitrião Marrocos enfrentará o Senegal no Estádio Príncipe Abdellah, em Rabat. Ambas as seleções buscam o segundo título na competição: Marrocos foi campeão em 1976, enquanto o Senegal conquistou o título em 2021.

Como foi Egito x Nigéria Durante a disputa pelo terceiro lugar, o Egito adotou uma postura ofensiva, diferente da que apresentou na semifinal contra o Senegal. De fato, a equipe buscou jogadas pelos flancos, principalmente pela direita. Seu grande momento ocorreu quando Salah recebeu a bola pelo lado direito e chutou duas vezes, mesmo sob forte marcação.