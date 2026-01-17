Nigéria vence Egito, nos pênaltis, e termina em 3º na Copa Africana de Nações

Nigéria vence Egito, nos pênaltis, e termina em 3º na Copa Africana de NaçõesNo tempo normal, 0 a 0. Nas penalidades, Nigéria 4 a 2. Astros Salkah e Marmoush perderam seus pênaltis
O terceiro lugar na Copa Africana de Nações é da Nigéria. Neste sábado, 17/1 no Estádio Mohammed V, em Casablanca, os nigerianos venceram os egípcios nos pênaltis por 4 a 2, após empate em 0 a 0 no tempo normal. Assim, garantem a consolação de subir ao pódio da competição, que nesta edição ocorre no Marrocos. Curiosamente, os dois astros do Egito, Salah (que jogou mal) e Marmoush perderam suas cobranças, ambas defendidas por Shobeir.
A final da Copa Africana será neste domingo, às 16h (horário de Brasília), quando o anfitrião Marrocos enfrentará o Senegal no Estádio Príncipe Abdellah, em Rabat. Ambas as seleções buscam o segundo título na competição: Marrocos foi campeão em 1976, enquanto o Senegal conquistou o título em 2021.
Como foi Egito x Nigéria
Durante a disputa pelo terceiro lugar, o Egito adotou uma postura ofensiva, diferente da que apresentou na semifinal contra o Senegal. De fato, a equipe buscou jogadas pelos flancos, principalmente pela direita. Seu grande momento ocorreu quando Salah recebeu a bola pelo lado direito e chutou duas vezes, mesmo sob forte marcação.
Por outro lado, a Nigéria chegou a fazer um gol quando Chukwueza obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa e, em seguida, cruzou para a cabeçada de Bright Osayi-Samuel. No entanto, o lance foi anulado por falta no momento em que a bola foi levantada.
No segundo tempo, a Nigéria novamente tentou marcar, desta vez com Lookman, que entrou no intervalo. Contudo, o juiz marcou impedimento de Akor Adams no início da jogada. Dessa forma, o jogo seguiu equilibrado, com oportunidades para ambos os lados, mas sem alteração no placar. O jogo ficou um pouco mais truncado, mas coma Nigéria um pouco mais ousada. E com ambos os selecionados reclamando da não marcação de um pênalti. Assim, com o placar em branco no tempo normal, a decisão foi para as penalidades. A Nigéria levou a melhor e terminou em terceiro lugar.
Para a Nigéria: Adams, Moses Simon, Iwobi e Lookman marcaram; o goleiro Shobeir pegou a cobrança de Dele-Bashiru
Para o Egito: Rabia e Saber marcaram. O goleiro Nwabali defendeu as cobranças de Salah e Marmoush