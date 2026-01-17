Neymar e Ronaldo acompanham final da Kings League

Fenômeno e craque do Santos chegaram para prestigiar a decisão com o Chile e torcer pelo Brasil / Crédito: Jogada 10

A final da Kings League, que acontece neste sábado (17/1) no Allianz Parque, em São Paulo, tem dois espectadores especiais: Ronaldo e Neymar. O Fenômeno é presidente da Kings League Nations. Já o craque do Santos é um dos presidentes na Kings League Brasil. Inclusive,

Neymar discursou para os jogadores do Brasil antes da decisão. A Seleção Brasileira é a atual campeã e busca o bicampeonato. Já os chilenos derrubaram grandes concorrentes e agora tentam derrotar os donos da casa pelo título que seria inédito para o país.

O caminho do Brasil até a final da Kings League Depois de uma estreia difícil, marcada pela derrota para a Espanha por 7 a 3, o Brasil conseguiu se recuperar . Afinal, embalou duas vitórias importantes. A Seleção superou o Catar por 6 a 5 em um confronto equilibrado e emocionante e, na sequência, venceu o Peru com autoridade por 6 a 1. Ainda assim, o segundo lugar no Grupo D levou a equipe ao Last Chance diante da Arábia Saudita. Então, sem hesitar, a Canarinho aplicou uma goleada por 7 a 1. Na fase seguinte, dominou a Itália e venceu por expressivos 15 a 5. Já na semifinal, bateu o México por 8 a 3. Assim, garantiu a vaga para defender o título mundial.