Milan x Lecce: onde assistir, escalações e arbitragem

Em segundo, Milan precisa da vitória para não deixar Inter desgarrar de vez na liderança; Lecce luta contra o rebaixamento / Crédito: Jogada 10

Dando sequência à 21ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan recebe, neste domingo (18/1), o 17º colocado Lecce buscando se manter na cola da líder Inter de Milão. A partida será no San Siro e terá início às 16h45 (de Brasília). Dessa forma, vejamos informações dos rivais para o duelo em questão. LEIA MAIS: Arturo Vidal se vê melhor que figuras como Gerrard, Iniesta e Xavi

Como chega o Milan Vindo de 19 jogos de invencibilidade na competição, o Milan conquistou uma importante vitória na última quinta-feira (15/1), virando para 3 a 1 em cima do Como, fora de casa. Não fosse Maignan, o resultado poderia ter sido outro, já que o arqueiro fechou o gol milanista.

E, para enfrentar o desesperado Lecce, o técnico Massimiliano Allegri possui desfalques. O atacante Santi Giménez segue fora, enquanto o zagueiro Pavlovic vai para sua segunda partida como ausência, visto que ainda não se recuperou de lesão na cabeça. Como chega o Lecce Com apenas quatro vitórias em 20 partidas, a vida do Lecce vai se complicando no objetivo de permanecer na Serie A. Afinal, a equipe de Eusebio di Francesco surge na humilde 17ª posição, com somente 17 pontos – só três a mais que a Fiorentina, time que abre o Z-3 do Italiano. Assim, o Lecce vem de cinco jogos sem vencer, sendo quatro derrotas. A última vitória dos Giallorossi foi em dezembro de 2025, aliás. Além disso, di Francesco não poderá contar com Veiga e Gaspar (suspensos) e Camarda e Berisha (lesionados). Por outro lado, Ramadani e Banda cumpriram suspensão e voltam a ficar à disposição.