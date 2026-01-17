Milan x Lecce: onde assistir, escalações e arbitragem

Milan x Lecce: onde assistir, escalações e arbitragemEm segundo, Milan precisa da vitória para não deixar Inter desgarrar de vez na liderança; Lecce luta contra o rebaixamento
Dando sequência à 21ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan recebe, neste domingo (18/1), o 17º colocado Lecce buscando se manter na cola da líder Inter de Milão. A partida será no San Siro e terá início às 16h45 (de Brasília). Dessa forma, vejamos informações dos rivais para o duelo em questão.
LEIA MAIS: Arturo Vidal se vê melhor que figuras como Gerrard, Iniesta e Xavi
Como chega o Milan
Vindo de 19 jogos de invencibilidade na competição, o Milan conquistou uma importante vitória na última quinta-feira (15/1), virando para 3 a 1 em cima do Como, fora de casa. Não fosse Maignan, o resultado poderia ter sido outro, já que o arqueiro fechou o gol milanista.
E, para enfrentar o desesperado Lecce, o técnico Massimiliano Allegri possui desfalques. O atacante Santi Giménez segue fora, enquanto o zagueiro Pavlovic vai para sua segunda partida como ausência, visto que ainda não se recuperou de lesão na cabeça.
Como chega o Lecce
Com apenas quatro vitórias em 20 partidas, a vida do Lecce vai se complicando no objetivo de permanecer na Serie A. Afinal, a equipe de Eusebio di Francesco surge na humilde 17ª posição, com somente 17 pontos – só três a mais que a Fiorentina, time que abre o Z-3 do Italiano.
Assim, o Lecce vem de cinco jogos sem vencer, sendo quatro derrotas. A última vitória dos Giallorossi foi em dezembro de 2025, aliás. Além disso, di Francesco não poderá contar com Veiga e Gaspar (suspensos) e Camarda e Berisha (lesionados). Por outro lado, Ramadani e Banda cumpriram suspensão e voltam a ficar à disposição.
MILAN x LECCE
Campeonato Italiano 2025/26 – 21ª rodada
Data-Hora: 18/1/2026, domingo, 16h45 (de Brasília)
Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)
MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia e de Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi; Nkunku e Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri
LECCE: Falcone; Kouassi, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo; Ramadani, Maleh, Pierotti, Gandelman (Banda) e Sottil; Stulic. Técnico: Eusebio di Francesco
Árbitro: Luca Zufferli (ITA)
Assistentes: Marco Ceccon (ITA) e Paolo Laudato (ITA)
VAR: Luigi Nasca (ITA)
Onde assistir: Disney+ Premium
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.