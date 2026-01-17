Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mesmo sem Estêvão, Chelsea vence Brentford com gol brasileiro

João Pedro furou a retranca rival neste duelo entre londrinos e ajudou o Chelsea a passar o Brentford, com este 2 a 0, na tabela do Inglês
Um gol do brasileiro João Pedro e outro de Palmer, o Chelsea sobre o Brentford, por 2 a 0. O jogo, neste sábado, 17/1, foi no Stamford Bridge, onde os Blues dominaram a partida. Mas, ainda assim, finalizaram pouco (seis,contra 12 do Brentford). No entanto, o atacante da Seleção Brasileira conseguiu um espaço aos 25 minutos do primeiro tempo e marcou o primeiro gol.  Na etapa final, Palmer ampliou de pênalti.

Com o resultado, o Chelsea vai aos 34 pontos e ocupa, provisoriamente, a sexta posição, superando exatamente o Brentford, que parou nos 33 pontose caiu para sértimo. Além disso, o jogo teve como curiosidade a ausência de Estêvão. O atacante da Seleção Brasileira não figurou entre os relacionados para a partida e até o fechamento desta matéria  o Chelsea não informou se foi por questão física ou técnica.  Assim, o titular no ataque foi Garnacho.

Como foi a vitória do Chelsea

O Chelsea foi sempre superior em campo. Além disso, criou pelo menos duas chances com Garnacho, sendo que, em uma delas, ele errou a finalização quase na linha. Logo em seguida, o time chegou ao gol aos 25 minutos, quando pressionou a saída de bola até que o Brentford errasse o passe. Dessa forma, a sobra ficou na área para João Pedro, que, na sequência, chutou com força e marcou 1 a 0. A comemoração demorou um pouco, pois o VAR analisou se houve irregularidade. No entanto, o gol foi validado.

Enquanto isso, o Brentford, mesmo recuado e pouco avançando, teve pelo menos duas chances muito claras. Primeiramente, uma com Chadli, que limpou para o chute, mas finalizou mal e, na sobra, não conseguiu completar para a rede. Além disso, houve um chute de Jensen, que passou livre, porém bateu na trave.

No segundo tempo, o Brentford foi bem em alguns contra-ataques, e por muito pouco, não empatou aos cinco minutos. Chadli recebeu em profundidade, ganhou da zaga na corrida e, dentro da área, chutou rasteiro tentando deslocar o goleiro Sánchez, que, felizmente para o Chelsea, salvou com o pé e mandou a bola para escanteio. Um gol incrível perdido pelo time visitante. Mais tarde, aos 31 minutos, veio o segundo gol do time da casa. Um passe no fio da navalha para o goleiro Kelleher deu chance para Delap chegar na frente e ficar com a bola. O goleiro acabou cometendo pênalti no atacante; então, Palmer cobrou e fechou o placar.

Jogos da 22ª rodada do Inglês

Sábado (17/1)
Manchester United 2×0 Manchester City
Chelsea 2×0 Brentford
Sunderland 2×1 Crystal Palace
Liverpool x Burnley
Tottenham x West Ham
Leeds x Fulham
Nottingham Forest x Arsenal – 14h30
Domingo (18/1)
Wolverhampton x Newcastle – 11h
Aston Villa x Everton – 13h30
Segunda-feira (19/1)
Brighton x Bournemouth -17h

