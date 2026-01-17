Mercado da bola deste sábado (17): Vegetti deixa Vasco, que pode também perder Rayan

Mercado da bola deste sábado (17): Vegetti deixa Vasco, que pode também perder RayanVasco, Atlético, Corinthians e Palmeiras se movimentam em busca de reforços
O mercado da bola segue agitado no futebol brasileiro, com movimentações importantes envolvendo grandes clubes e jovens talentos. Neste sábado (17/1), o Vasco oficializou a saída de Pablo Veggetti para o Cerro Porteño, enquanto negociações seguem avançando para possíveis transferências de Rayan.
No Rio, o Botafogo já recebe propostas por Arthur Cabral, e o Corinthians se aproxima de fechar reforços para a temporada. O Atlético-MG confirmou a chegada do equatoriano Angelo Preciado, reforçando a lateral-direita. Enquanto isso, Palmeiras e Santos também movimentam suas equipes com negociações e novidades no elenco.
Vegetti oficialmente fora do Vasco
O Cerro Porteño (PAR) oficializou a contratação do atacante Pablo Veggeti, agora ex-Vasco. Os paraguaios pagaram US$ 1,5 milhão pelo atacante. O centroavante argentino assinou um contrato válido por três anos e, assim, aliviará a folha de pagamento do Cruz-Maltino, que não se opôs à negociação.
Rayan também de saída?
A vitória do Vasco sobre o Maricá teve clima de despedida para Rayan, que já decidiu aceitar a proposta do Bournemouth. O clube carioca tenta segurá-lo até o meio do ano, apostando em maior valorização e possível convocação para a Seleção. Rayan, porém, está seduzido pela Premier League, salário maior e contrato de cinco anos no futebol inglês. O Bournemouth sinalizou 35 milhões de euros mais bônus, mas o Vasco considera o valor baixo pelo potencial do atacante. Detentor de 60% dos direitos, o Cruz-Maltino exige 50 milhões de euros para fechar a negociação. Por outro lado, o Vasco está perto de anunciar o atacante Brenner, da Udinese, e ex São Paulo.
Proposta por Arthur Cabral, do Botafogo
Arthur Cabral, atacante do Botafogo, recebeu uma proposta formal do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, para sair ainda nesta janela. Os valores da oferta não foram divulgados pelo clube. O Botafogo investiu 15 milhões de euros no jogador, incluindo bônus ao Benfica, em junho do ano passado. Antes, ele também foi alvo do Torino, que ofereceu 10 milhões de euros fixos mais 2 milhões em variáveis, mas sem formalizar proposta. No time carioca, Arthur soma cinco gols e duas assistências em 28 jogos e busca recuperação no Campeonato Carioca.
Reforço confirmado no Atlético
O Atlético-MG anunciou a contratação do lateral-direito Angelo Preciado, de 27 anos, que estava no Sparta Praga. O equatoriano assinou contrato de quatro anos e chega para suprir a saída de Renzo Saravia.
Revelado pelo Independiente del Valle, ele conquistou a Sul-Americana de 2019 antes de atuar na Europa. Na atual temporada, disputou 23 jogos pelo Sparta, com um gol e cinco assistências, além de presença constante na seleção do Equador. Preciado é o quarto reforço do Galo, que já anunciou Alan Minda, Maycon e Renan Lodi.
Corinthians mais perto de anunciar reforços
O lateral-direito Pedro Milans já passou por exames e assinou contrato de quatro anos, restando apenas a regularização do visto.O atacante Kaio César aguarda a finalização do empréstimo junto ao Al-Hilal, válido por um ano. Há também acordo com o Fortaleza pelo goleiro João Ricardo, que se apresenta em março após recuperação de lesão. A diretoria segue no mercado e negocia ainda com Allan, Alisson, além de buscar um lateral-esquerdo e outro atacante.
Proposta por Facundo Torres
O Palmeiras recebeu uma proposta do Austin FC para negociar o atacante Facundo Torres por cerca de US$ 9,5 milhões. As tratativas ainda estão em andamento, e o clube também conversa sobre uma possível venda de Luighi. Facundo foi contratado em 2023 junto ao Orlando City por aproximadamente R$ 70 milhões.
Santos apresenta Gabriel Menino
O Santos apresentou o volante Gabriel Menino, emprestado pelo Atlético-MG até o fim da temporada. Torcedor do clube desde criança, ele se emocionou ao falar da realização de vestir a camisa do Peixe. Menino relembrou sua admiração por Neymar e a paixão pelo time que herdou do pai. O jogador destacou a expectativa de atuar ao lado do ídolo, que ainda se recupera de lesão. Ele afirmou que sonha em dar assistências e comemorar gols com Neymar, além de conquistar títulos pelo Santos.
