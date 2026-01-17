Mercado da bola de sábado (17): Botafogo quer paraguaio da Premier League

Enso entra no radar do Fogão. Mas o clube precisa resolver o transfer ban de Almada também / Crédito: Jogada 10

Os Estaduais já começaram e servem como uma boa pré-temporada para alguns times antes da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ainda no fim deste mês. Mas os clubes ainda estão no mercado, buscando reforços de qualidade, sejam medalhões ou atletas baratos com potencial de revenda. Confira, abaixo, mais algumas novidades do dia. Botafogo mira paraguaio Enso González é o nome da nova fera que está na mira do Botafogo. O ponta de apenas 20 anos foi revelado pelo Libertad (PAR) e está no Wolverhampton, clube onde, lamentavelmente, não teve muita minutagem para mostrar serviço. Sendo assim, o jogador paraguaio da Premier League apareceu no radar do scout do Mais Tradicional. Antes, porém, o clube tem um desprimoroso transfer ban para resolver.

O Botafogo busca um acordo para Enso chegar livre. A segunda opção, também avaliada pela diretoria, é contratá-lo por empréstimo com opção de compra.

O jovem chegou ao clube da Primeira Divisão da Inglaterra por 6 milhões de euros (R$ 37,3 milhões) e muito bem valorizado. Luiz Gustavo pode ter novo destino O Athletico Paranaense está encaminhando a contratação do volante Luiz Gustavo. Desde janeiro deste ano, o jogador está em clube, após dois anos no São Paulo. Assim, o vínculo deve ser até dezembro deste ano, como reforço para a temporada. Aos 38 anos, Luiz Gustavo tem sólida carreira no exterior. Afinal, ganhou reconhecimento pelo futebol vigoroso e técnico, obtendo vários títulos. Inclusive, ele conquistou uma taça da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique em 2012/2013.