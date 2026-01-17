Lyon x Brest: Onde assistir, escalações e arbitragem

Lyon e Brest se enfrentam neste domingo (18), às 16h45 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Francês. O jogo acontece no Groupama Stadium, na cidade de Lyon, na França. Uma vitória dos donos da casa pode levar a equipe a se aproximar da disputa por uma vaga na Uefa Champions League da próxima temporada, ultrapassando o Olympique de Marselha, o atual quarto colocado da competição.

O Lyon chega em grande fase com cinco vitórias consecutivas e embalado por bons resultados na Ligue 1 e também nas copas (da França e Uefa Europa League). A equipe de Paulo Fonseca venceu três dos últimos quatro jogos do campeonato, subiu para a quinta colocação e se aproximou diretamente da zona de Champions League. Ao todo, o time conquistou 30 pontos em 17 jogos.

A expectativa fica pela entrada de Endrick no time. O brasileiro estreou pelo clube francês na última semana, no trunfo por 2 a 1 sobre o Lille pela Copa da França, e foi decisivo ao marcar o gol da vitória do Lyon. Em entrevista coletiva pré-jogo, Paulo Fonseca desconversou se o atacante seria titular da equipe diante do Brest.

“Veremos (risos). Você também quer saber em qual posição o Endrick vai jogar? Posso afirmar que ele jogará. Em que posição não sei. Ele jogou bem pela direita, acho que ele consegue ir bem nesta posição. Mas a partida contra o Brest é diferente. Contra o Lille tivemos mais espaço para atacar, contra o Brest será um time compacto, com menos espaço. Vamos ver qual a melhor posição para o Endrick”, despistou o português.

Como chega o Brest

O Brest chega mais estável após corrigir um início de temporada irregular e conquistar quatro vitórias nas últimas cinco rodadas da Ligue 1. A equipe ocupa a 11ª posição e se mantém confortável no meio da tabela, sem pressão imediata por rebaixamento (a distância para a zona do rebaixamento é de 10 pontos). Por outro lado, a equipe está longe de disputar vaga para alguma competição europeia – a distância para a sexta posição, que garante vaga nas eliminatórias da Uefa Conference League é de oito pontos.