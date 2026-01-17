Lautaro marca, Inter vence a Udinese e segue líder com folga na Itália

Internazionale faz 1 a 0 com gol do astro argentino e abre seis pontos de vantagem para o Milan, que ainda joga na rodada / Crédito: Jogada 10

A líder Inter de Milão contou novamente com o brilho do goleador Lautaro Martínez e venceu a Udinese fora de casa, por 1 a 0, neste sábado (17) pela 21ª rodada do Campeonato Italiano 2025/2026. Assim, o atacante argentino ampliou os seus números e segue como artilheiro do torneio, agora com 11 gols. Com o resultado, a Inter de Milão agora soma 49 pontos em 21 jogos. Milan (43), Napoli (40), Juventus (39) e Roma (39) estão na cola e ainda jogam na rodada. A Udinese, por sua vez, aparece em 10º lugar, com 26 pontos. De olho também na Copa Itália e na Champions League, o técnico Chivu poupou alguns titulares da Internazionale. Além disso, outros atletas muito usados estavam machucados, como o meia turco Çalhanoğlu.

Como foi a vitória da Inter de Milão Mesmo fora de casa e desfalcada, a Inter de Milão foi melhor na partida. Pelo menos na maior parte. Assim, abriu o placar aos 19 minutos: Esposito recebeu na área e, de calcanhar, deu Para Lautaro Martínez. O artilheiro do Italiano conseguiu ganhar da marcação na força e tocou na saída do goleiro.

O lateral-esquerdo Federico Dimarco, inclusive, teve boa atuação. Ele quase marcou o segundo da Inter ainda no primeiro tempo e serviu Akanji em bela cabeçada perto da trave. Dimarco até balançou as redes no início da etapa complementar, mas o lance foi anulado por conta de impedimento. A Udinese, por sua vez, levou perigo mesmo apenas nos últimos 15 minutos. A equipe de Udine flertou com o empate, deixou a Inter apreensiva, mas não conseguiu a igualdade. Próximos compromissos Lateral-direito da Inter de Milão e eventualmente da Seleção Brasileira, Carlos Augusto, ex-Corinthians, foi titular. No entanto, o camisa 30 foi substituído por Acerbi aos 31 minutos do segundo tempo. Ele, aliás, recebeu um cartão amarelo por falta minutos antes. Falando em brasileiro, o atacante Luís Henrique atuou os 90 minutos pela equipe de Milão. A Inter de Milão, aliás, agora recebe o Arsenal, nesta terça (20), pela Champions League. Já pelo Italiano, a Internazionale joga novamente em casa, contra o Pisa, na sexta (23), às 16h45. A Udinese, por sua vez, visita o Hellas Verona apenas na outra segunda (26).