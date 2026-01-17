Kelvin mostra otimismo por novo título do Brasil na Kings League Nations

Atacante destaca preparação, controle emocional e estudo do Chile antes da decisão deste sábado, no Allianz Parque / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira chega confiante para a grande final da Kings League Nations. Neste sábado (17/1), Brasil e Chile decidem o título no Allianz Parque, em São Paulo, e um dos líderes do elenco, Kelvin Oliveira, falou com o J10 sobre a expectativa para a decisão, a importância da calma em jogos grandes e os cuidados com o adversário. Questionado sobre o momento da equipe, o jogador ressaltou o trabalho feito ao longo da competição e demonstrou otimismo em mais uma conquista.

“A gente está preparado, vai ser um grande jogo. Vamos fazer um trabalho que já vem sendo bem feito e, se Deus quiser, vamos levantar essa taça de novo”, afirmou Kelvin.

Além da preparação tática, o atacante destacou o fator emocional como determinante em uma final. Para ele, a tranquilidade nasce da confiança no processo construído ao longo da competição. “Eu acho que, cara, ajuda bastante você saber que você se preparou durante muito tempo para isso. Eu acho que ter calma nesses momentos é o mais importante e, se Deus quiser, vamos fazer mais uns golzinhos e ajudar a seleção”, completou. Adversário complicado na final da Kings League Nations Sobre o Chile, adversário do Brasil na decisão, Kelvin mostrou respeito e deixou claro que o estudo do rival será intensificado nos últimos ajustes antes da partida.