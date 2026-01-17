Jemmes lamenta revés e minimiza peso de time alternativo: “Tem que dar o máximo”

Após a derrota por 1 a 0 para o Boavista, na tarde deste sábado (17), o zagueiro Jemmes analisou o desempenho do Fluminense no Estádio Elcyr Resende. O defensor, que foi titular na equipe comandada por Maxi Cuberas, reconheceu as dificuldades impostas pelo adversário e admitiu que o time não conseguiu impor seu ritmo. “Eu acredito que hoje, nós já sabíamos que ia ser um jogo difícil. Infelizmente, hoje a bola não entrou, não encaixamos o nosso jogo. E é seguir trabalhando para dar mais liga, para ver o resultado no próximo jogo”, avaliou o jogador na saída de campo.

Após a derrota do Fluminense, Jemmes lamentou o resultado e elogiou os garotos da base do Tricolor.#Futebol #Fluminense pic.twitter.com/BXfTXfwcrn

— ge (@geglobo) January 17, 2026 Jemmes fala sobre retorno do time principal O resultado negativo custou posições importantes ao Tricolor na Taça Guanabara. Com o revés, o Fluminense estacionou nos 3 pontos e caiu para a quarta colocação do Grupo A, vendo os líderes se distanciarem. O time agora precisa recuperar os pontos perdidos já na próxima rodada, contra o Nova Iguaçu, na quinta-feira (22). O jogo ocorre antes do clássico decisivo contra o Flamengo, marcado para o dia 25.

Perguntado justamente sobre essa data do dia 25, que marca o esperado retorno do elenco principal para o Fla-Flu, e como tem sido a integração nos treinos, Jemmes evitou fazer distinções entre os grupos. Para o defensor, a responsabilidade é igual para todos. “Eu acredito que o time principal, o time reserva, quem for, eu acho que acredito que quem entrar em campo tem que dar seu máximo. O time é bom, a molecada é boa pra caramba de Xerém e é seguir trabalhando, cara, pra buscar os resultados”, completou.